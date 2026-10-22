Una invasión zombi recorrerá las calles de La Laguna por Halloween: recorrido, maquillaje gratis y música

La Laguna vivirá el próximo sábado 31 de octubre una de sus noches más singulares: la Isla Calavera Zombie Walk regresa al casco histórico para reunir a vecinos, visitantes y familias en una gran celebración de disfraces, música, maquillaje y diversión.
Organizada por el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, con el patrocinio principal del Ayuntamiento de La Laguna a través del área de Cultura, la cita se ha consolidado entre la población lagunera y supone un atractivo para visitantes de otras localidades en el marco de la víspera de Todos los Santos.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, el codirector del Festival, Daniel Fumero; y la subdirectora Vanesa Bocanegra, han sido los encargados de dar a conocer los pormenores de esta sexta edición, que contará de nuevo con Aarón Gómez como maestro de ceremonias. En el acto también ha tomado parte el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez.
El popular actor y humorista guiará la velada con su estilo desenfadado y acompañará a los participantes en una propuesta pensada para pasar la tarde-noche de Halloween, dirigida a público de todas las edades. La Banda de Música de Tejina intervendrá también en el encuentro, entre otras agrupaciones.
La Laguna, escenario y protagonista
La Plaza del Adelantado será el corazón de la propuesta. Desde las 17:00h, el espacio acogerá carpas de maquillaje gratuito, una zona gastronómica y actividades, para que cada participante pueda acudir disfrazado o transformarse allí mismo en zombie antes de la gran marcha.
A las 20:00h, la cabalgata partirá hacia la Plaza de la Concepción por la calle Obispo Rey Redondo y regresará después por la calle Herradores. El recorrido devolverá al casco histórico, Patrimonio Mundial de la Humanidad, su lado más cinematográfico: calles coloniales, plazas históricas y fachadas centenarias servirán de decorado natural para una procesión de zombies, monstruos y criaturas de todo tipo.
Una cita hecha por y para el público
Más allá del espectáculo, la Isla Calavera Zombie Walk es, sobre todo, una fiesta de participación ciudadana. No hace falta experiencia teatral ni un disfraz profesional: bastan las ganas de divertirse, dejarse maquillar y sumarse a la marea zombie.
Al término del recorrido, el escenario de la Plaza del Adelantado reconocerá la creatividad y la entrega de los asistentes en las categorías Mejor Zombie (caracterización), Mejor Caminante (actuación) y Mejor Grupo. La velada se completará con la sesión DJ de NAGOBA, que mezclará música electrónica con bandas sonoras y referencias del cine fantástico como cierre musical de la noche.
Festival Isla Calavera
La Isla Calavera Zombie Walk forma parte del programa de actividades paralelas del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que celebrará su décima edición del 6 al 15 de noviembre de 2026, con una programación que abarca proyecciones, Encuentro de Industria, exposiciones, galas, eventos especiales y otras propuestas en el Teatro Leal y Multicines Tenerife.
El cartel de invitados incluye estrellas internacionales como los actores Christopher Lambert (Los inmortales), Tom Berenger (Platoon) y Álex García (El inmortal), las actrices Sean Young (Blade Runner), Lone Fleming (Una vela para el diablo), los cineastas Alejandro Amenábar (Tesis) y Lloyd Kaufman (El vengador tóxico), entre otros.
El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada Tumbaabierta.com, y cuenta con el Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Cultura, como patrocinador principal. Cuenta también con el apoyo del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Islas Canarias; el Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura y del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife como colaborador estratégico; el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Volcanic Xperience, además de otros colaboradores públicos y privados.