Isla Calavera presenta en Sitges su décima edición: Sean Young y Alejandro Amenábar, nuevos invitados de honor

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera contará este año con dos nuevos invitados internacionales: la actriz estadounidense Sean Young, conocida por su papel en Blade Runner, y el cineasta español Alejandro Amenábar. Ambos visitarán Tenerife durante la décima edición del certamen, que se celebrará del 6 al 15 de noviembre de 2026, y recibirán el Premio Isla Calavera de Honor.
El anuncio se ha realizado este sábado, 10 de octubre, durante una presentación del festival canario en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, donde sus responsables también han desvelado las 13 películas que competirán en la Sección Oficial de Largometrajes.
Entre los títulos seleccionados figuran seis producciones españolas, tres de ellas vinculadas a Canarias, junto a películas de Estados Unidos, Finlandia e Indonesia.
La presentación ha contado con los codirectores del festival, Daniel Fumero y Ramón González Trujillo, y su subdirectora, Vanesa Bocanegra, quienes han repasado la evolución del certamen desde su nacimiento en 2017.
Sean Young regresará al universo de Blade Runner en Tenerife
Una de las protagonistas de esta edición será Sean Young, que interpretó a la replicante Rachael en Blade Runner (1982), la película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott.
La actriz participará en una sesión especial que incluirá la proyección de la película y un coloquio posterior con el público.
Su trayectoria cinematográfica también incluye títulos como Dune (1984), dirigida por David Lynch; Ace Ventura: Detective de mascotas (1994), junto a Jim Carrey; y Bone Tomahawk (2015), con Kurt Russell.
El festival reconocerá su aportación al cine fantástico y de ciencia ficción con el Premio Isla Calavera de Honor.
Alejandro Amenábar celebrará los 30 años de Tesis
El segundo gran nombre anunciado es Alejandro Amenábar, ganador de un Óscar, un Globo de Oro y 11 premios Goya.
El director visitará Tenerife para celebrar el 30 aniversario de Tesis, su primera película, estrenada en 1996 y protagonizada por Ana Torrent, Fele Martínez y Eduardo Noriega.
Precisamente, Eduardo Noriega acompañará al cineasta durante el encuentro organizado por Isla Calavera.
La programación incluirá una proyección especial de Tesis, seguida de una conversación con ambos invitados sobre el rodaje, la recepción de la película y su influencia en el cine español.
La cinta, que aborda una investigación universitaria relacionada con imágenes de violencia extrema, marcó el debut de Amenábar como director de largometrajes.
Sean Young y Amenábar se incorporan a una lista de invitados que ya incluía a Christopher Lambert, protagonista de Los inmortales, y Tom Berenger, conocido por Platoon.
También acudirán el cineasta Lloyd Kaufman, vinculado a El vengador tóxico, y la actriz Lone Fleming, que recibirán el Premio Leyenda del Fantástico.
Tres películas vinculadas a Canarias competirán en Isla Calavera
Otra de las novedades anunciadas en Sitges es la selección de 13 largometrajes a competición, entre ellos seis producciones españolas.
Tres películas cuentan con la etiqueta Hecho en Canarias:
- Tránsito, dirigida por Kiko Prada y protagonizada por Carlos Bardem. Combina terror familiar y humor negro a partir de una celebración que termina revelando secretos del pasado.
- Gummy, de Javier Prada, con Javier Botet y Clara Alvarado. Presenta una historia de terror centrada en el enfrentamiento entre un depredador y una víctima inesperada.
- The End of It, de María Martínez Bayona. Propone un relato de ciencia ficción ambientado en un futuro en el que la humanidad ha conseguido vencer a la muerte.
La representación española se completa con Upiro, de Óscar Martín; 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera, con Berto Romero, Belén Cuesta y Javier Cámara; y Salitre, de Norma Vila.
La competición internacional incluirá producciones estadounidenses como Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, con Gillian Anderson y Hannah Einbinder; River y Corpus.
También participarán las películas Red Snow, de Finlandia; Sicko; y las producciones indonesias Ikatan Darah y Ghost in the Cell, esta última coproducida con Corea del Sur.
Diez años de cine fantástico en La Laguna
El festival celebrará su décima edición con un programa marcado también por el 40 aniversario de La mosca, la película de David Cronenberg estrenada en 1986 y protagonizada por Jeff Goldblum.
La transformación del personaje Seth Brundle servirá de inspiración para la identidad temática del encuentro de este año.
Isla Calavera nació en 2017 y está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada Tumbaabierta.com.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Cultura, figura como patrocinador principal. El certamen cuenta además con el respaldo de distintas instituciones y entidades vinculadas al sector cultural y turístico de Canarias.
La décima edición se desarrollará del 6 al 15 de noviembre en Tenerife, con proyecciones, encuentros con profesionales y actividades dedicadas al cine fantástico, de terror y ciencia ficción.