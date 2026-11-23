Las VI Jornadas de Cine Fuera de Campo, el programa de especialización cinematográfica organizado por la escuela del mismo nombre de la capital tinerfeña, que se han desarrollado del 3 al 18 de noviembre en TEA Tenerife Espacio de las Artes, han contado entre sus invitados con Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de la plataforma Filmin y al frente del Atlàntida Mallorca Film Fest. Hace ahora tres años, Ripoll publicó el libro Videoclub, un homenaje al cine y “a las películas que cambiaron nuestra vida”. Cuestiones que tienen mucho que ver con esta entrevista.
-Ha acudido a Tenerife para participar en las VI Jornadas de Cine Fuera de Campo y hablar sobre ‘¿Cómo ampliar nuestro público? Aciertos, errores y clichés de la distribución en España’. ¿Qué se ha logrado y cuáles son los retos al divulgar el llamado cine de autor?
“Tenemos muchos retos por delante. Lo primero es ayudar a redefinir qué significa cine de autor. O disociarlo de la idea de que va asociado a un cine minoritario, cuando no es así. Por tanto, el primer cliché que deberíamos derribar es aquel que vincula la autoría con una escasa audiencia, algo que en mi opinión no es cierto”.
-Su libro ‘Videoclub’ es una narración en primera persona acerca de la pasión por el séptimo arte, que, como dice, “es una experiencia solitaria que se disfruta en compañía”. ¿Qué cree que hemos ganado y que hemos dejado por el camino desde que acudíamos al videoclub de barrio hasta hoy, que consumimos el cine que nos brindan las plataformas?
“Posiblemente, lo que hayamos perdido es el trato humano con la persona que nos guiaba con sus recomendaciones en el videoclub de barrio. Aunque eso fue durante un tiempo, porque no olvidemos que llegó el día en el que los videoclubs pasaron de ese ser humano a una máquina, se convirtieron en cajeros automáticos que expendían las películas. A veces nos dejamos llevar por la nostalgia, por esa droga que endulza nuestro pasado. Sin embargo, hoy estamos mejor que nunca. Sin duda, a quien más ha beneficiado la revolución digital es al espectador”.
“El primer cliché que debemos derribar sobre el cine de autor es aquel que vincula la autoría con una escasa audiencia”
-Existe un amplio consenso en la idea de que el cine español vive un momento excepcional dentro y fuera de nuestro país. ¿Se ha logrado erradicar al fin ese atavismo de quienes en España niegan de entrada y meten en un mismo saco toda producción nacional?
“Aún hay gente que le niega al cine español su capacidad y su robustez; su atractivo para el público nacional e internacional. Frente a esto, está de más decir que, por ejemplo, en los últimos tiempos se han ganado el Oso de Oro en Berlín [Alcarràs, Carla Simón, 2022], el León de Oro en Venecia [La habitación de al lado, Pedro Almodóvar, 2024], se han acumulado nominaciones a los Óscar y este año una película tan especial como La bola negra [Javier Calvo y Javier Ambrossi, 2026] va camino de superar los seis millones de espectadores en nuestro país. De manera que está demostrado que hay mucho público desprejuiciado que celebra y disfruta que se esté rodando tanto y tan bien aquí, y, a la vez, que tanto y tan bueno de fuera se venga a rodar aquí, porque los técnicos de España son de primer nivel mundial”.
-Suele ser frecuente contraponer la experiencia de disfrutar del cine en una sala a hacerlo en el salón de nuestra casa. Usted, que en su labor profesional tiene experiencia en ambas alternativas, ¿cómo defiende su complementariedad?
“En el deseo de todos, al fin y al cabo, estaría contar con una sala de cine al lado de nuestra casa que proyectase todo aquello que estuviésemos interesados en ver. Dado que eso no es posible, la alternativa doméstica es la que nos salva, la que nos permite tener acceso y disfrutar de muchas obras, ya sean clásicas o contemporáneas. Y hacerlo en las mejores condiciones posibles. Hoy los dispositivos, las pantallas grandes, los proyectores y los equipos de sonido están a un nivel inimaginable hace 15 años. En España podemos tener acceso a las mejores plataformas de todo el mundo. Así que son absolutamente compatibles las salas y el cine en casa”.
“Por suerte, hay mucho público desprejuiciado que celebra y disfruta que hoy se esté rodando tanto y tan bien en España”
-Junto a Juan Carlos Tous y José Antonio de Luna fundó Filmin en 2008. En un mundo como este, que no deja de cambiar y además lo hace a gran velocidad, ¿cuáles han sido los principales desafíos que ha debido y debe afrontar la plataforma?
“Uno es el reto de que el espectador te siga viendo como una de las principales opciones domésticas, que Filmin no pierda atractivo. En un entorno ultracompetitivo como el que tenemos, en el que hay plataformas globales dispuestas a inversiones milmillonarias, que plataformas como la nuestra sean capaces de convertirse en la primera opción en muchos de los hogares es aquello que nos quita el sueño y para lo que no dejamos de trabajar: la relevancia. El primer objetivo de esta compañía, a punto de cumplir 20 años, es la relevancia. Y no es fácil, pero creo que lo estamos consiguiendo. El segundo es la exclusividad: tener la posibilidad de contar con grandes títulos en exclusiva. De ahí, por ejemplo, viene la adquisición de la distribuidora Elastica, que nos posibilita contar con más títulos de primer nivel en exclusiva. Otro objetivo es el de ser capaces de entender cada vez mejor a nuestros suscriptores y que puedan encontrar aquello que buscan en nuestra plataforma de una forma, digámoslo así, cada vez más agradable”.
-Usted está al frente del departamento editorial de Filmin. ¿Cuáles son los criterios que priman al incorporar un nuevo título a su catálogo?
“Por un lado, buscamos aquello que destaque, que sea singular, que desde esa singularidad pueda interpelar e interesar a un público diverso. También, por supuesto, queremos honrar los contratos marco que tenemos con muchas de las compañías con las que trabajamos, que nos proveen de parte del catálogo, desde novedades al cine clásico. Y, sobre todo, estar muy atentos a la irrupción de nuevos talentos, a esos creadores que están empezando, que están emergiendo, que vienen del mundo del corto, que han pasado de la no ficción a la ficción o viceversa: estar atentos, darles voz, ayudarles, acompañarles… La apuesta por el cine español que estamos haciendo en Filmin, que se ha consolidado con un montón de películas que acuden a los Goya, es también una de las claves. Sin duda”.
“En un entorno como el de las plataformas, tan ultracompetitivo, Filmin logra ser la primera opción en muchos hogares”
-Dirige en Baleares el Atlàntida Mallorca Film Fest, que este verano celebró su decimosexta edición, por lo que podemos decir que está consolidado. ¿Cómo definiría la naturaleza de este certamen cinematográfico?
“El Atlàntida Mallorca Film Fest nació con esa vocación de llegar al público. Esa es, precisamente, la cuestión que me ha traído también a otra isla, como Tenerife, para participar en las VI Jornadas de Cine Fuera de Campo: cómo lograr que el público vea las películas que le presentamos y que quizás de entrada no pensaba ver. Cómo generar un atractivo. Ahí, en el Atlàndida, nos planteamos una serie de principios. Uno es resignificar la proyección al aire libre, que en principio parece destinada únicamente a las grandes producciones de Hollywood. En nuestro festival mostramos que un cine más exigente puede triunfar también entre la audiencia. Otro es complementar esas proyecciones con diversos contenidos, como conferencias. También buscamos que parte de esas sesiones de cine sean gratuitas y, por último, conseguir que el festival se convierta en un punto de encuentro entre el público y la industria”.
-Desde la perspectiva que le brinda su labor, pero también como cinéfilo, ¿qué director o directora de cine le llama más la atención en los últimos tiempos y recomienda no perderse?
“Este año he visto tantas cosas buenas que no resulta fácil responder. Diría, por ejemplo, la directora francesa Marine Atlan, que ha debutado con La Gradiva, que para mí es una de las películas más formidables que se han estrenado este año; mencionaría a Arthur Harari, coguionista de Anatomía de una caída [Justine Triet, 2023], que ha dirigido L’inconnue [La desconocida], otra película maravillosa, y también citaría a Ilya Khrzhanovskiy, con su proyecto cinematográfico DAU, que se ha convertido en uno de esos cineastas absolutamente influyentes. Y, por supuesto, también están Paul Thomas Anderson, Jonathan Glazer…, entre otros”.