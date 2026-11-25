¿Queda algo de los saberes tradicionales en la Canarias de 2026? Laura Santana explora los remedios medicinales en Los restos que nos quedan, una exposición que recupera la memoria de los saberes populares de sanación y los reinterpreta desde una mirada joven y contemporánea. La muestra, que reúne fotografía e instalación, podrá visitarse, con entrada libre, hasta el 5 de febrero en la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) de Santa Cruz de Tenerife.
El proyecto parte de una investigación sobre las prácticas de curandería tradicional las Islas, especialmente aquellas transmitidas por mujeres a través de la oralidad, la experiencia doméstica y la memoria colectiva. Lejos de plantear una reconstrucción documental, Santana propone una aproximación artística a los conocimientos que han sobrevivido al paso del tiempo, aunque sea de manera fragmentaria.
Flores de malva, agua y gelatina son los materiales protagonistas de Los restos que nos quedan. A través de su manipulación y transformación, la artista construye imágenes que transitan entre la figuración y la abstracción, la permanencia y la desaparición.
LA FRÁGIL MEMORIA
La propuesta reúne fotografías realizadas entre 2024 y 2025, entre ellas piezas de la serie Si tomas malva, mal vas, junto a la instalación El agua se sigue moviendo dentro, elaborada con calderos de aluminio, agua, gelatina y flores. Las imágenes evocan paisajes orgánicos, superficies translúcidas y formas cambiantes que remiten a la fragilidad de la memoria.
Aquello que se deshace no desaparece por completo, sino que halla nuevas maneras de manifestarse. La exposición invita a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo, el territorio y la memoria colectiva, y la posibilidad de recuperar otras maneras de entender el cuidado.
Nacida en Fuerteventura en 1999, Laura Santana es graduada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna (ULL) y cuenta con un máster en Producción Artística por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente cursa el Doctorado en Artes y Humanidades de la ULL.
Su práctica combina fotografía, escultura, instalación e intervención en el espacio. En los últimos años, su investigación se centra en la memoria colectiva, los saberes ancestrales y las prácticas rituales vinculadas a la cultura canaria.