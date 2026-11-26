Antonia San Juan volverá a encontrarse con el público de su tierra en una noche dedicada al talento de las artes escénicas de las Islas. La actriz grancanaria presentará la gala de los Premios Réplica 2026, el 1 de diciembre en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, con la dirección de Israel Reyes.
San Juan, Premio Taburiente 2015 de la Fundación DIARIO DE AVISOS, conducirá una ceremonia que reconocerá el trabajo de las compañías profesionales del Archipiélago y rendirá homenaje a la Escuela de Actores de Canarias, distinguida este año con el Réplica de Honor.
Producida por Clapso, con Israel Reyes al frente, la gala de este año tendrá como hilo conductor El teatro es memoria, una propuesta que reivindica la capacidad de las artes escénicas para preservar las voces y el pensamiento de quienes nos precedieron. Los textos de Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, Josefina de la Torre y Benito Pérez Galdós vertebrarán una ceremonia que encontrará en la palabra de estos autores una forma de reivindicar la vigencia del feminismo, la libertad y la cultura como fundamentos de una sociedad democrática.
Durante la velada, en la que se entregarán un total de 14 galardones. Antonia San Juan estará acompañada por reconocidos profesionales de la escena canaria, como Lili Quintana, Madariaga, Víctor Formoso, Lucía Viera, Maykol Hernández y Enma Álvarez. La ceremonia contará, además, con la participación del artista Tazarte.
Además, esta edición recordará a los profesionales de las artes escénicas que han fallecido. Concebido desde la celebración de sus vidas y de su legado artístico, este homenaje in memoriam recuperará la presencia de quienes contribuyeron con su trabajo a construir la historia del teatro en Canarias.
Antonia San Juan mantiene una relación especialmente cercana con Canarias, un territorio al que regresa de manera habitual con sus espectáculos. Aunque reside en Madrid, sus giras la llevan prácticamente cada fin de semana a distintos escenarios de las Islas. Una conexión que trasciende lo profesional y que encuentra su mejor expresión en la complicidad con los espectadores. Cuando se le pregunta qué distingue al público canario, su respuesta es sencilla: “Nos manejamos en un lenguaje común”.
Su vocación escénica apareció mucho antes de sus primeros trabajos profesionales. San Juan recuerda que, cuando cursaba cuarto de EGB, escribió y dirigió una obra de teatro en el colegio. Aquella primera experiencia estaba poblada por personajes que representaban elementos de la naturaleza. “Cantábamos y jugábamos; yo hacía de montaña, otro niño era el viento, la luna…”, rememora. Una anécdota que permite asomarse a los primeros pasos de una creadora que, con el tiempo, desarrollaría una trayectoria atravesada por su versatilidad y su capacidad para construir personajes propios.
Después de 40 años de profesión, la actriz conserva una relación muy personal con los escenarios. “No sé cómo evalúa el exterior el teatro; para mí es mi casa y es lo que me sostiene”, afirma. Una respuesta que resume el lugar que ocupa esta disciplina en su vida y que adquiere especial significado en una edición de los Premios Réplica dedicada a reconocer el esfuerzo creativo de las compañías canarias.
A lo largo de su carrera, San Juan ha conocido las particularidades de los espectáculos unipersonales y de los montajes compartidos con otros intérpretes. Esa experiencia le ha permitido apreciar especialmente el compañerismo que surge durante una representación. “Cuando estás sola en el escenario y caes es complicado, porque nadie te rescata: estás tú sola y tienes que levantarte. En cambio, cuando compartes escenario con otros actores, siempre nos ayudamos los unos a los otros”, explica. Para la artista, cada función supone una oportunidad de seguir aprendiendo de la profesión y de quienes la comparten.
CERCANA A TODOS LOS ESCENARIOS
La carrera de Antonia San Juan también se ha caracterizado por su disposición a llevar el teatro a espacios muy diferentes. Actualmente comparte escenario con Jennifer Artiles en La ropa vieja de Cuca, un espectáculo con el que ambas han recorrido desde grandes teatros hasta plazas de distintos municipios. Esa diversidad de espacios responde a una forma de entender las artes escénicas en la que el encuentro con el público ocupa un lugar fundamental.
“Siento el mismo respeto actuando en una plaza pública que en un teatro; tengo una gran capacidad de adaptación”, asegura. La intérprete considera importante que las producciones puedan llegar a localidades que no siempre disponen de instalaciones específicamente destinadas a las artes escénicas. “Si un pueblo no tiene teatro ni paraninfo, actúo al aire libre, porque allí también desean ver mis espectáculos”, añade.
Esa cercanía con los espectadores constituye uno de los pilares de su trayectoria. San Juan entiende que la confianza del público se cultiva con el paso de los años y con cada nuevo proyecto. “Una carrera se construye piedra a piedra, y ahí reside la responsabilidad de seguir produciendo para mantener a ese público”, reflexiona. Una filosofía que explica su constante actividad artística y su interés por explorar personajes diferentes.
La actriz también conoce el trabajo que existe detrás de cada producción teatral. En esta edición, los Premios Réplica han reunido 31 espectáculos inscritos, reflejo de la actividad de las compañías profesionales de Canarias. San Juan recuerda que el estreno representa solo una parte del recorrido de una obra, a la que después le espera la tarea de encontrar nuevos escenarios y conectar con los espectadores.
Un reconocimiento a la formación y al futuro del teatro canario
Uno de los momentos destacados de la ceremonia será la entrega del Réplica de Honor 2026 a la Escuela de Actores de Canarias, una institución que ha contribuido a la formación de distintas generaciones de profesionales de las artes escénicas del Archipiélago. Antonia San Juan recibe con especial satisfacción este reconocimiento y subraya la importancia de disponer de espacios de aprendizaje artístico en las Islas.
“Me alegro mucho por este Réplica de Honor a la Escuela de Actores de Canarias. Creo que es fundamental que exista una escuela de formación actoral en las Islas”, afirma.
La intérprete conoce diferentes caminos de acceso a la profesión. Su propio recorrido estuvo marcado por un aprendizaje autodidacta, construido a través de la experiencia sobre los escenarios. “Yo me he formado y he aprendido en las tablas. Aciertos y desaciertos los he ido viviendo con mi experiencia”, recuerda. Esa vivencia personal convive con una defensa decidida de la enseñanza artística: “Estoy totalmente a favor de la formación, todo lo que sea formarse es maravilloso”.
Precisamente, su actual compañera de reparto, Jennifer Artiles, forma parte de las generaciones de intérpretes que han pasado por la Escuela de Actores de Canarias. Ambas comparten hoy escenario desde trayectorias formativas diferentes, un encuentro que pone de manifiesto la riqueza del intercambio artístico entre profesionales de distintas generaciones.
La próxima gala de los Premios Réplica será así una oportunidad para celebrar el presente de las artes escénicas canarias y reconocer a quienes han contribuido a su desarrollo. Organizados por la Asociación de Empresas de Teatro de Canarias (Réplica), los galardones distinguirán el trabajo de las compañías y profesionales que han formado parte de la actividad teatral del Archipiélago.
El 1 de diciembre, Antonia San Juan asumirá el papel de anfitriona de esta celebración, regresando a un escenario canario para compartir una noche dedicada a la profesión que la ha acompañado durante toda su vida. Lo hará con la experiencia acumulada en cuatro décadas de carrera y con esa complicidad que reconoce en el público de las Islas, donde intérpretes y espectadores, como ella misma asegura, se entienden en un lenguaje común.