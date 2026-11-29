El Auditorio de Tenerife recibe el jueves (19.30 horas) al ensemble Chaarts con el concierto Bach, un descanso placentero. La formación suiza se presenta en la Sala de Cámara para interpretar cinco obras de Johann Sebastian Bach, al que desea rendir un homenaje.
Chaarts comenzará el programa con el Concierto para clave en re mayor, continuará con el Concierto en re menor para oboe, violín, cuerdas y continuo y la primera parte finalizará con el Concierto para viola en mi bemol mayor. Tras el descanso, las dos piezas de Bach que ofrecerá son el Concierto para violín en la menor y el Concierto para clave en re menor.
En esta cita del Ciclo de Cámara del espacio escénico de la capital tinerfeña, la formación estará integrada por Claire Huangci (piano), Dina Heidinger (oboe), David Castro-Balbi, Abigel Kralik y Eoin Ducrot (violín), Mathis Rochat (viola), Andreas Fleck (violonchelo) y Lars Schaper (contrabajo). Fundado en 2010, el ensemble se presenta como “el cuarteto de cuerda más grande del mundo”, al reunir a músicos de cámara en formaciones que pueden alcanzar hasta 35 integrantes.
Las entradas, al precio de 15 euros, de 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en la web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla, de 10.00 a 17.00 horas, y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para, entre otros, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.