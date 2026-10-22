La Aemet prevé un cambio de tiempo en Canarias: adiós a las lluvias y vuelve el calor

Las lluvias que han afectado a Canarias durante los últimos días tenderán a remitir este viernes, 23 de octubre, dando paso a una jornada marcada por la estabilidad en buena parte del Archipiélago y un ligero ascenso de las temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aunque las precipitaciones perderán intensidad y extensión, la Agencia no descarta que continúen registrándose lluvias débiles, localmente persistentes, en zonas del norte de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. En el resto del territorio predominarán los intervalos nubosos y los cielos poco nubosos.
Los termómetros experimentarán pocos cambios o subirán ligeramente, especialmente en algunas zonas del interior y sur de las Islas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 28 grados en San Sebastián de La Gomera, los 27 en Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, y los 26 en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque se esperan intervalos fuertes durante la tarde en las vertientes noroeste y sudeste de varias islas.
La previsión de la Aemet por islas:
Tenerife
La jornada estará marcada por los cielos nubosos en el norte y nordeste, donde se esperan lluvias generalmente débiles que podrían ser persistentes en algunos puntos. En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos.
Las temperaturas se mantendrán estables o experimentarán un ligero ascenso. El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos fuertes por la tarde en las vertientes noroeste y sudeste. En las cumbres será flojo de componente sur.
En Santa Cruz de Tenerife se esperan mínimas de 23 grados y máximas de 27.
Gran Canaria
Los cielos permanecerán nubosos en el norte, donde existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles. En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos.
Las temperaturas apenas variarán en el norte y subirán ligeramente en otras zonas. El viento será del nordeste moderado, con intervalos fuertes durante la tarde en las vertientes noroeste y sudeste.
En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre 23 y 26 grados.
La Palma
La nubosidad se concentrará en las vertientes norte y este, donde podrían producirse lluvias débiles, localmente persistentes. En el resto de la Isla se esperan cielos poco nubosos.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos o subirán ligeramente, mientras que el viento del nordeste soplará moderado, con intervalos fuertes por la tarde en las vertientes noroeste y sudeste.
En Santa Cruz de La Palma se prevén 19 grados de mínima y 26 de máxima.
La Gomera
La Aemet pronostica cielos nubosos en el norte, con lluvias en general débiles que podrían mantenerse durante parte de la jornada. En las demás zonas predominarán los cielos poco nubosos.
Las temperaturas se mantendrán estables o subirán ligeramente, con viento del nordeste moderado e intervalos fuertes por la tarde en las vertientes noroeste y sudeste.
San Sebastián de La Gomera registrará una máxima de 28 grados y una mínima de 23.
El Hierro
El norte de la Isla presentará cielos nubosos y lluvias débiles, que podrían ser persistentes de forma local. En el resto del territorio se esperan cielos poco nubosos.
Las temperaturas apenas cambiarán o experimentarán un ligero ascenso. El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos fuertes durante la tarde en las vertientes noroeste y sudeste.
En Valverde se esperan mínimas de 18 grados y máximas de 23.
Lanzarote
La jornada estará caracterizada por los intervalos nubosos, aunque no se descarta alguna precipitación ocasional.
Las temperaturas se mantendrán estables o subirán ligeramente, especialmente las mínimas, mientras que el viento soplará del nordeste moderado.
En Arrecife se esperan 21 grados de mínima y 27 de máxima.
Fuerteventura
La previsión apunta a intervalos nubosos, con una baja probabilidad de lluvias ocasionales.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o subirán ligeramente, sobre todo durante la madrugada y las primeras horas del día. El viento será del nordeste moderado.
En Puerto del Rosario los termómetros oscilarán entre 22 y 25 grados.
El estado del mar en Canarias
En las aguas del Archipiélago se esperan vientos de componente este o nordeste de fuerza 2 a 4, con posibles intervalos locales de fuerza 5.
El estado de la mar será de marejadilla a marejada, mientras que la mar de fondo del noroeste alcanzará entre uno y dos metros de altura.
De esta forma, Canarias afrontará el viernes con una disminución general de las precipitaciones, aunque la nubosidad y algunas lluvias seguirán presentes en las vertientes del norte de las islas de mayor relieve.