Fuerte tromba de agua cae en Tenerife: la Aemet advierte de chubascos y posibles crecidas de barrancos

Una fuerte tromba de agua ha caído este miércoles, 21 de octubre, en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife, en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica y la previsión de un nuevo episodio de lluvias intensas en Canarias.
Las precipitaciones han descargado con fuerza en Adeje, mientras el Archipiélago se prepara para un empeoramiento de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de la llegada de chubascos muy fuertes a las islas occidentales este jueves, 22 de octubre, con especial incidencia en La Palma, La Gomera y El Hierro. Además, el organismo estatal señala que son probables los chubascos fuertes durante la madrugada en Tenerife.
La Aemet activa avisos naranjas en tres islas
Según ha comunicado la Aemet, La Palma, La Gomera y El Hierro estarán bajo aviso naranja por lluvias desde la medianoche hasta las 17.59 horas del jueves, ante una situación de peligro importante.
El organismo meteorológico ha advertido especialmente del riesgo de crecidas súbitas de barrancos, debido a la intensidad que pueden alcanzar las precipitaciones en cortos periodos de tiempo.
⛈️ Chubascos muy fuertes en las islas canarias occidentales el jueves. 🟠 Avisos naranjas en La Palma, La Gomera y El Hierro desde medianoche hasta las 17:59 h. Peligro importante. Posibles crecidas súbitas de barrancos. ➡️ Probables chubascos fuertes de madrugada en Tenerife. https://t.co/r5kncUVKHM— AEMET (@AEMET_Esp) October 21, 2026
Por su parte, el Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por lluvias en El Hierro, La Gomera y La Palma a partir de las 00.00 horas de este jueves, 22 de octubre, ante la previsión de acumulaciones que podrían alcanzar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.
La Dirección General de Emergencias ha adoptado esta decisión tras analizar la información facilitada por la Aemet y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La previsión contempla chubascos fuertes que podrían estar acompañados de tormentas, con acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en las zonas afectadas.
Tenerife, pendiente de las lluvias de madrugada
Aunque los avisos naranjas se concentran en las tres islas más occidentales, Tenerife también podría registrar precipitaciones de fuerte intensidad durante la madrugada del jueves, según la última comunicación de la Aemet.
El episodio de lluvias registrado este miércoles en Adeje se produce, por tanto, horas antes de una jornada en la que se espera un aumento de la inestabilidad meteorológica en el Archipiélago.
Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en barrancos, cauces y zonas susceptibles de inundación, así como seguir las actualizaciones de los organismos oficiales.