Canarias declara la alerta por lluvias en tres islas: hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas

El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por lluvias en El Hierro, La Gomera y La Palma a partir de las 00.00 horas de este jueves, 22 de octubre, ante la previsión de un nuevo episodio de precipitaciones intensas que podrían dejar acumulaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas.
La Dirección General de Emergencias ha adoptado esta decisión después de analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La situación meteorológica afectará a El Hierro, La Gomera y el este de La Palma, donde se esperan chubascos fuertes que podrían estar acompañados de tormentas.
Según las previsiones manejadas por el Ejecutivo autonómico, las precipitaciones podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que los acumulados en 12 horas podrían situarse en torno a los 100 litros.
Canarias mantiene la prealerta por lluvias en el resto de las islas
La declaración de alerta supone una nueva actualización de la situación meteorológica en el Archipiélago, después de que el Gobierno de Canarias estableciera este miércoles la prealerta por lluvias en todas las islas.
Con esta modificación, El Hierro, La Gomera y el este de La Palma pasan a situación de alerta, mientras que Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y el resto de La Palma continúan en prealerta.
La inestabilidad meteorológica ha marcado el comienzo de la semana en Canarias, con precipitaciones de intensidad variable y episodios de chubascos fuertes en diferentes puntos de las Islas.
La nueva actualización responde a la posibilidad de que las lluvias vuelvan a intensificarse durante la jornada del jueves, especialmente en las tres islas occidentales señaladas por Emergencias.
Recomendaciones ante las lluvias fuertes en Canarias
Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias ha pedido a la población que extreme las precauciones y siga las recomendaciones de autoprotección.
Entre las principales medidas se encuentran evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de lluvia intensa, no circular por carreteras inundadas y mantenerse alejado de barrancos, cauces y zonas susceptibles de sufrir acumulaciones de agua.
También se recomienda revisar los desagües y sumideros de las viviendas, asegurar aquellos objetos que puedan verse afectados por las precipitaciones y prestar atención a las indicaciones de las autoridades.
En caso de tener que utilizar el vehículo, es importante moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar atravesar zonas donde el agua pueda arrastrar el coche.
El Gobierno autonómico recuerda la importancia de consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las comunicaciones oficiales del 112 Canarias.
Ante cualquier situación de emergencia, la población debe contactar con el teléfono 112.