¿Lloverá hoy en tu municipio? La Aemet revela dónde hay hasta un 100% de probabilidad en sus estaciones en Canarias

Canarias afronta este miércoles, 21 de octubre, una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica y la prealerta por lluvias declarada en todo el Archipiélago. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogen probabilidades de precipitación que alcanzan el 100% en diferentes localidades de Tenerife y La Palma, mientras que otras zonas presentan porcentajes considerablemente inferiores.
Los datos facilitados para esta jornada muestran diferencias importantes entre Islas e incluso entre localidades de una misma Isla. En Tenerife, por ejemplo, la probabilidad alcanza el 100% en Icod de los Vinos, Santiago del Teide, Guía de Isora, Arona y Granadilla de Abona, frente al 65% de Arico.
Estas cifras indican la probabilidad de que se registren precipitaciones durante el periodo de predicción consultado, pero no permiten conocer por sí solas cuánta lluvia caerá ni cuánto tiempo durarán los chubascos.
La situación coincide con la actualización de la prealerta por lluvias en toda Canarias, confirmada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno autonómico desde las 07.30 horas de este miércoles. El Ejecutivo ha dado por finalizada la alerta que permanecía activa en El Hierro.
Tenerife y La Palma alcanzan el 100% de probabilidad de lluvia
Tenerife presenta algunos de los porcentajes más elevados de la jornada. La previsión señala un 100% en Icod de los Vinos, Santiago del Teide, Guía de Isora, Arona y Granadilla de Abona.
En Güímar, el porcentaje se sitúa en el 90%, mientras que La Orotava y Santa Cruz de Tenerife registran un 85%. San Cristóbal de La Laguna alcanza el 80% y Arico, el 65%.
Por su parte, La Palma registra un 100% en todas las localidades consultadas: Santo Domingo, Los Sauces, Santa Cruz de La Palma, El Pueblo, Los Canarios y Los Llanos de Aridane.
La previsión general advierte de la posibilidad de lluvias de intensidad variable y chubascos localmente fuertes. En Tenerife, la Aemet destaca especialmente el Área Metropolitana como una de las zonas donde las precipitaciones podrían venir acompañadas de tormentas.
Gran Canaria y Fuerteventura, con probabilidades superiores al 75%
En Gran Canaria, Tejeda presenta el porcentaje más alto de las localidades analizadas, con un 95%.
Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, Gáldar, Agaete, Teror y Vega de San Mateo alcanzan el 90%.
Arucas y Mogán registran un 85%, mientras que La Aldea de San Nicolás se sitúa en el 75%.
En Fuerteventura, la probabilidad llega al 95% en Pájara y Antigua, y al 90% en La Oliva y Puerto del Rosario.
La Aemet contempla la posibilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormentas, especialmente en el sur de Fuerteventura.
El Hierro, La Gomera y Lanzarote: probabilidades más bajas
En El Hierro, Valverde, La Frontera y El Pinar presentan un 50% de probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con los porcentajes facilitados.
La Isla deja atrás la situación de alerta por lluvias y permanece en prealerta, aunque el Gobierno de Canarias advierte de la posibilidad de nuevos chubascos fuertes.
Los porcentajes más reducidos de la selección corresponden a La Gomera. La Calera, Vallehermoso y Alajeró registran un 10%, mientras que San Sebastián de La Gomera presenta un 5%.
En Lanzarote, Arrecife alcanza el 50%. Yaiza, Tías y Teguise registran un 35%, frente al 20% de Tinajo y Haría.
Estas diferencias reflejan la distribución irregular de las precipitaciones prevista para este miércoles. No obstante, los porcentajes deben interpretarse de acuerdo con el periodo concreto de la predicción meteorológica.
Canarias continúa en prealerta por lluvias
La Dirección General de Emergencias mantiene la prealerta por lluvias en todo el Archipiélago debido a la entrada de aire húmedo e inestable, que puede favorecer precipitaciones de intensidad variable y tormentas.
En su actualización, el Gobierno de Canarias recoge cantidades de referencia de 15 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Estas cifras no significan que se vayan a alcanzar en todas las localidades.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros ascensos, con máximas previstas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
El viento soplará del este o nordeste, moderado en general, y tenderá a perder intensidad durante la tarde.