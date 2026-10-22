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El ISTAC revela cuántas viviendas protegidas se iniciaron en Canarias en el primer semestre de 2026: cero

En contraste, la construcción de viviendas libres creció un 17,7% en las Islas durante los seis primeros meses del año, con 2.565 inmuebles iniciados, según los datos del ISTAC
El ISTAC revela cuántas viviendas protegidas se iniciaron en Canarias en el primer semestre de 2026: cero
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La primera mitad de 2026 se consumió sin que se iniciara en Canarias una sola vivienda protegida, frente a las 379 calificaciones provisionales para viviendas de régimen protegido que se solicitaron en el primer semestre de 2025, y que fueron las únicas de todo el año pasado.

Así consta en la Estadística de Vivienda Libre y Protegida que de forma mensual actualiza el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en la que también se detalla respecto a promoción libre que en el mismo periodo se iniciaron en Canarias 2.565 viviendas, lo que supone un 17,7% más que en el primer semestre de 2025.

A nivel nacional, el número de viviendas de acceso libre iniciadas creció un 10,6% con respecto al primer semestre de 2025, esto es, 7 puntos menos que en Canarias.

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