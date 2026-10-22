El ISTAC revela cuántas viviendas protegidas se iniciaron en Canarias en el primer semestre de 2026: cero

La primera mitad de 2026 se consumió sin que se iniciara en Canarias una sola vivienda protegida, frente a las 379 calificaciones provisionales para viviendas de régimen protegido que se solicitaron en el primer semestre de 2025, y que fueron las únicas de todo el año pasado.
Así consta en la Estadística de Vivienda Libre y Protegida que de forma mensual actualiza el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en la que también se detalla respecto a promoción libre que en el mismo periodo se iniciaron en Canarias 2.565 viviendas, lo que supone un 17,7% más que en el primer semestre de 2025.
A nivel nacional, el número de viviendas de acceso libre iniciadas creció un 10,6% con respecto al primer semestre de 2025, esto es, 7 puntos menos que en Canarias.