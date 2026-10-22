La DANA mantiene a Canarias en alerta: avisos naranjas por lluvias en tres Islas

Canarias afronta este jueves, 22 de octubre, una nueva jornada marcada por las lluvias intensas y el riesgo de tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos naranjas en La Palma, La Gomera y El Hierro, donde podrían registrarse precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por lluvias en las tres Islas.
La situación de alerta autonómica está activa desde las 00.00 horas de este jueves, mientras que el resto del Archipiélago permanece en prealerta por el mismo fenómeno meteorológico, según ha informado la Dirección General de Emergencias.
La previsión de la Aemet apunta a chubascos que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes en las Islas occidentales. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas, especialmente en el interior de La Gomera, La Palma y El Hierro.
Avisos naranjas de la Aemet en Canarias: dónde lloverá más
Según la previsión meteorológica de este jueves, las precipitaciones más importantes se esperan en las tres Islas occidentales con avisos de nivel naranja por lluvias.
El episodio afectará especialmente al este de La Palma, La Gomera y El Hierro. La previsión contempla acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en 12 horas, cantidades que justifican el refuerzo de la vigilancia meteorológica.
El mapa de avisos facilitado por la Aemet sitúa la franja de mayor vigilancia durante buena parte de la jornada, con riesgo de precipitaciones intensas y tormentas.
Aunque los avisos se concentran en estas tres Islas, la inestabilidad también podría dejar lluvias en otros puntos de Canarias.
El Gobierno de Canarias declara la alerta por lluvias
La Dirección General de Emergencias activó a medianoche la situación de alerta en El Hierro, La Gomera y el este de La Palma.
La decisión se adoptó atendiendo a la información de la Aemet y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
El Ejecutivo autonómico mantiene al resto de las Islas en prealerta, una medida preventiva ante la posibilidad de que se produzcan precipitaciones intensas en determinadas zonas.
La situación meteorológica está relacionada con la inestabilidad asociada a una depresión aislada en niveles altos (DANA), según ha explicado el Gobierno de Canarias.
Qué tiempo hará este jueves en el resto de Canarias
La Aemet prevé diferencias entre las Islas occidentales y orientales.
En Lanzarote y Fuerteventura, así como en el conjunto de las Islas orientales, predominarán los intervalos nubosos durante la mañana, con baja probabilidad de alguna lluvia ocasional. Por la tarde se esperan amplios claros.
En las Islas occidentales, por el contrario, los cielos permanecerán nubosos y se producirán precipitaciones que podrán adquirir intensidad fuerte o muy fuerte de manera localizada.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo algún ligero ascenso de las máximas.
En cuanto al viento, soplará de componente este, flojo a moderado, y girará al nordeste durante la tarde.
Las previsiones de temperaturas para las dos capitales provinciales son las siguientes:
- Santa Cruz de Tenerife: mínima de 21 grados y máxima de 27.
- Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 21 grados y máxima de 26.
Recomendaciones ante las lluvias intensas en Canarias
Ante este episodio, la Dirección General de Emergencias pide a la población que siga las recomendaciones de autoprotección.
Entre las principales precauciones se encuentran evitar desplazamientos innecesarios durante las precipitaciones más intensas, no atravesar barrancos o cauces con agua y extremar la prudencia en carretera.
También se recomienda mantenerse alejado de zonas propensas a inundaciones y atender las indicaciones de los servicios de emergencia.