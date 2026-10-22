Es oficial: las ayudas de 100 euros para gafas se amplían hasta 2027

El Gobierno de España amplía hasta el 31 de diciembre de 2027 las ayudas de hasta 100 euros para comprar gafas y lentillas destinadas a menores de 16 años, incluidos quienes ya hayan cumplido esa edad. La medida, publicada este jueves, 22 de octubre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá que las familias sigan accediendo al conocido como Plan Veo durante el próximo año.
La modificación, aprobada mediante el Real Decreto 853/2026, también eleva la financiación total del programa hasta los 141,45 millones de euros y flexibiliza las características de los productos que pueden adquirirse con esta ayuda.
La ampliación responde al elevado número de solicitudes registradas durante 2026. Según el Ministerio de Sanidad, 325.661 menores han recibido ayudas a través de 7.718 establecimientos de óptica adheridos, superando las previsiones iniciales del programa.
Quién puede solicitar los 100 euros para gafas y lentillas
Las ayudas del Plan Veo están dirigidas a niños y adolescentes de hasta 16 años, inclusive, que necesiten gafas o lentillas para corregir un problema de visión diagnosticado por un profesional sanitario.
Para acceder al programa, los beneficiarios deberán tener derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos del Sistema Nacional de Salud. También pueden acogerse los menores con aseguramiento privado a través de las mutualidades MUFACE, MUGEJU e ISFAS.
La ayuda se concede independientemente de los ingresos familiares, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Además, quienes ya hayan recibido los 100 euros podrán volver a solicitarlos cuando hayan transcurrido 365 días desde la adquisición anterior realizada mediante el Plan Veo.
Qué gafas y lentillas cubre la ayuda de 100 euros
El nuevo real decreto modifica y amplía la definición de los productos subvencionables para facilitar el acceso a distintos sistemas de corrección visual.
La financiación contempla:
- Monturas de gafas con lentes graduadas.
- Lentes graduadas, cuando únicamente sea necesario cambiar los cristales.
- Lentillas graduadas y las soluciones líquidas necesarias para su mantenimiento, en la cantidad que determine el profesional sanitario para un periodo máximo de un año.
El importe máximo es de 100 euros por beneficiario, con el IVA incluido.
Si las gafas cuestan 80 euros, la ayuda cubrirá íntegramente su precio. En cambio, si el importe asciende a 150 euros, la familia deberá pagar los 50 euros restantes.
La nueva regulación también flexibiliza las condiciones de las lentillas para incluir productos cuyo periodo de utilización sea diferente al contemplado inicialmente.
Cómo solicitar las ayudas para gafas en Canarias
Las familias de Canarias pueden acceder a estas ayudas mediante los establecimientos sanitarios de óptica adheridos al programa.
El procedimiento se realiza presencialmente en la óptica participante, que se encarga de tramitar la solicitud y aplicar el descuento correspondiente.
Para ello, es necesario disponer de la documentación identificativa del menor, acreditar su derecho a la asistencia sanitaria y presentar una prescripción o informe profesional cuando corresponda.
En el primer acceso al programa, los menores de cinco años o menos necesitan una prescripción de un profesional del servicio de oftalmología público o privado.
A partir de los seis años, también puede emitirla un profesional de óptica-optometría de una óptica adherida al Plan Veo.
Las familias pueden localizar los establecimientos participantes mediante el buscador oficial de ópticas del Plan Veo, que permite filtrar por provincia, municipio o código postal.
Hasta cuándo se pueden solicitar los 100 euros
El cambio publicado en el BOE establece que las compras subvencionadas podrán realizarse hasta el 31 de diciembre de 2027, siempre que no se agoten antes los fondos disponibles.
La norma entrará en vigor este viernes, 23 de octubre de 2026.
Para garantizar la continuidad del programa, el Gobierno ha fijado una financiación máxima ordinaria de 70,225 millones de euros para 2027, dentro de una dotación global de 141,45 millones.
El real decreto contempla también la posibilidad de trasladar a ejercicios posteriores parte de las cantidades que no se hayan utilizado.
Con esta ampliación, el Ministerio de Sanidad mantiene durante 2027 el programa iniciado en 2025 para facilitar el acceso a gafas y lentillas a los menores con problemas de visión.