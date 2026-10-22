Sanidad está dispuesta a negociar una solución lógica; los médicos afirman: “Nos separa un abismo”

Hoy se cumple la quinta jornada de una enquistada huelga indefinida de los médicos y facultativos de Canarias, convocatoria a la que están llamados unos 8.000 facultativos. Mientras la Consejera afirma que está abierta a negociar “una solución lógica y de sentido común”, el comité de huelga “continúa esperando” a la convocatoria, y que “hay un abismo” entre sus demandas y la propuesta del SCS. Continúa la guerra de cifras sobre el seguimiento, mientras el SCS la cifra en el 7,7%, los sindicatos, en el 50%.
Las puertas del Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Insular de Gran Canaria acogieron ayer sendas concentraciones reivindicativas, acción que hoy está programada en el Hospital de La Candelaria.
Éric Álvarez, presidente del Sindicato Médico Canario, se muestra dispuesto a negociar. “Entendemos que nuestras reivindicaciones son las justas, pero de momento hay un abismo” entre ambas posturas. “En cualquier caso, siempre estamos dispuestos a la negociación, pero no puede ser simplemente que cuando lleguemos nos digan, ‘Esta es mi propuesta, de aquí no puedo hacer nada más’”. Cree que no los han llamado porque “ellos están interpretando que nosotros estamos inamovibles con los 18 puntos”.
Entre las principales preocupaciones destacó la sobrecarga asistencial, las jornadas prolongadas, la retribución de las guardias, las dificultades para cubrir determinadas especialidades, unas plantillas insuficientes y el déficit de recursos estructurales. La propuesta de Sanidad implica un cambio del actual modelo de trabajo que los sindicatos estarían dispuestos a aceptar aunque piden “que se aclare cómo funcionaría y el establecimiento de las guardias”.
Exige al SCS un compromiso claro con la financiación y cifra en 150 millones de euros sus demandas en tres años. “No tenemos problema en que sean 50 millones este año, 50 millones una vez se consolide el próximo y 50 en el siguiente año, es más, estamos dispuestos que sean cuatro años, pero no más de 4 años, porque ya implicaría un cambio de legislatura”.
Sentido común
Por su parte, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, recalcó ayer que están “absolutamente abiertos” a negociar porque “sabemos y creemos que es importante que esta huelga cese lo antes posible” una “solución lógica” dentro del “sentido común y de nuestros presupuestos, que son los que son”. “Hay una realidad presupuestaria y de número de efectivos en el mercado. No nos podemos salir de ahí, porque sería engañarlos a ellos y a la población”.
En la última reunión el jueves pasado (la víspera del comienzo de la huelga) el SCS presentó “14 medidas que están dentro de nuestro marco presupuestario y dentro de nuestro marco organizativo”. Entre esas medidas, hay mejoras en lo relativo a “las guardias médicas, con el descanso después de las guardias de 24 horas, también con la mejora retributiva de complementos, entre ellos la carrera profesional”, que son soluciones “dentro de nuestro marco presupuestario, lo que realmente nosotros desde el sentido común podemos ofrecer”.
Los sindicatos presentaron una serie de dudas que fueron respondidas por escrito.