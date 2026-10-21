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Acuerdo en el HUC: Satse suspende la protesta de este jueves

El sindicato mantendrá el seguimiento de los compromisos para comprobar que se cumplen las mejoras laborales acordadas con la dirección
Desconvocan la protesta en el Hospital Universitario de Canarias tras alcanzar un acuerdo sobre las contrataciones
Concentración en el HUC. | EP
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El sindicato de enfermería Satse ha anunciado este miércoles que desconvoca la concentración prevista para el jueves en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) tras alcanzar varios acuerdos con la gerencia del complejo.

Entre los compromisos alcanzados se encuentra el incremento de las contrataciones, la cobertura completa de los planes de vacaciones, la contratación de las reducciones de jornada que no estaban autorizadas y la realización de nombramientos para sustituir bajas sin establecer una fecha de finalización predeterminada.

Tal y como exigía el sindicato, esta medida servirá para dar mayor estabilidad y tranquilidad a los profesionales, evitando que tengan que vivir pendientes del teléfono y con la incertidumbre constante sobre la continuidad de su nombramiento.

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Desde Satse se valora este avance como un “logro” de la acción sindical en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del HUC.

“Consideramos que el diálogo y la reivindicación son herramientas fundamentales para conseguir mejoras en las condiciones laborales y en la planificación de personal más adecuada a las necesidades asistenciales del hospital”, señala en una nota.

La desconvocatoria de la concentración responde a los compromisos adquiridos en esta reunión, pero no significa que se ponga fin a las reivindicaciones, avisa el sindicato, que detalla que se mantendrá una “actitud vigilante” y el seguimiento necesario para comprobar que los acuerdos se cumplen.

El objetivo del sindicato sigue siendo “garantizar una contratación suficiente, unas condiciones laborales dignas y una mayor estabilidad para la plantilla, porque mejorar las condiciones de los profesionales también garantiza la calidad de la atención que recibe la ciudadanía”.CopiarImprimir

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