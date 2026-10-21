Los hospitales de Canarias se preparan para una oleada de gripe y covid

La dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS) se reunió con los gerentes de los cuatro hospitales universitarios en Tenerife y Gran Canaria, así como los gerentes de Atención Primaria para analizar la situación y actividad de los servicios de Urgencias y las acciones y herramientas a poner en marcha ante el posible aumento de la demanda en los meses estacionales de mayor circulación de virus respiratorios. El objetivo de estos planes de contingencia es estar alerta y preparados para atender el incremento de demanda asistencial.
En la última semana del pasado mes de septiembre las infecciones por covid-19 registraron un repunte en Canarias, según el informe de la Dirección General de Salud Pública, que apuntó una tasa de incidencia de coronavirus atendida en la Red de Atención Primaria de 13,1 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra supone un incremento del 37,9% respecto a la semana previa, cuando la incidencia se fijó en 9,5 casos por cada 100.000 ciudadanos.
Ya en la semana del 5 al 11 de este mes de octubre, la tasa de covid-19 fue de 23,3 casos por 100.000 habitantes, mientras que la de gripe fue de 41,7 casos por 100.000 habitantes (45,8 casos/100.000 habítantes en la semana previa).
Los planes de contingencia en los cuatro hospitales de referencia de Tenerife y Gran Canaria contemplan el aumento de hospitalización a domicilio, el refuerzo de profesionales de guardia en Urgencias y habilitar salas de observación y tránsito ante el aumento de presión asistencial en los próximos meses.
Por su parte, en Atención Primaria se incidió en la vacunación de los pacientes domiciliarios y los institucionalizadas, que son las más vulnerables, así como la vacunación de la población pediátrica, los vectores de contagio entre sí y de la familia.
En este contexto, se repasaron las medidas preventivas previstas, como la campaña de vacunación contra la gripe, la covid y el virus respiratorio sincitial (VRS) y el refuerzo de los nuevos servicios de atención a los pacientes vulnerables y crónicos que deben tener resultados a medio y largo plazo en cuanto a la presión en los servicios de Urgencias. Estos servicios son el Plan 5C o de Atención al Paciente Crónico Complejo y el de Atención Urgente Demorable a pacientes vulnerables desde Atención Primaria.
Asimismo, los hospitales universitarios de Gran Canaria y de Tenerife han revisado y actualizado sus respectivos planes de contingencia para hacer frente al aumento estacional de la actividad asistencial registrado en los servicios de urgencias, que contemplan la activación de recursos tanto materiales como de profesionales en función del incremento de la demanda que pueda producirse.
Así, los planes contemplan la ampliación de la capacidad de las unidades de hospitalización a domicilio, incorporar refuerzos de profesionales de guardia en los servicios de urgencias, y medicina interna que contribuyan a aliviar la situación de sobrecarga de los ingresos, agilizar y facilitar la capacidad de resolución de los servicios médicos en las plantas de hospitalización y habilitar o ampliar salas de observación y de tránsito si fuera necesario en ese momento.
Por su parte, los responsables de Atención Primaria indicaron que, para proteger a la población ante los virus respiratorios se ha iniciado la vacunación de los pacientes domiciliarios y las personas institucionalizadas. Paralelamente, se avanza en la vacunación de la población pediátrica y se continúa con el resto de grupos diana.
Sin sintomatología
Adasat Goya advirtió que cada vez reciben en las Urgencias hospitalarias más “pacientes sin sintomatología clara” con la única intención de “tener un lugar donde residir”. “En algún hospital podemos tener hasta 40 personas ahora mismo viviendo diariamente, ocupando una cama de Urgencias”, desveló en Televisión Canaria.
Esto se suma a los pacientes que ya tienen el alta clínica pero que siguen ocupando una cama en planta hospitalaria, en muchos casos, debido a que sus familiares no se hacen cargo o no tienen plaza residencial.
Sanidad y Bienestar Social trabajan para derivar a estas personas a recursos sociosanitarios, se encuentran que, tras ofrecerle ayuda, muchos se niegan a abandonar los espacios.