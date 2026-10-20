El hospital del Sur, la apuesta gomera para pacientes derivados

Los pacientes de La Gomera que necesitan atención especializada en Tenerife podrían ahorrarse el viaje hasta Santa Cruz si el hospital del Sur, a pocos minutos del puerto de Los Cristianos, asumiese un papel mayor en su asistencia. Es lo que ha pedido la Agrupación Socialista Gomera (ASG), una medida que a su juicio, “reduciría costes, emisiones y molestias para los enfermos”.
El portavoz adjunto de ASG, Jesús Ramos, trasladó la semana pasada la iniciativa a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, en la Cámara regional. En la actualidad, muchos pacientes gomeros desembarcan en Los Cristianos y deben recorrer la isla por autopista TF-1 hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. “¿Por qué no evitarles el desplazamiento?”, planteó Ramos, que reclamó que esta opción se estudie dentro del proyecto de ampliación.
El presidente del Cabildo de La Gomera y líder de ASG, Casimiro Curbelo, aseguró que la propuesta ya se ha trasladado a la Consejería de Sanidad y que “se está trabajando en esta opción”. Al mismo tiempo, admitió que el Hospital del Sur “necesita más inversión y más cualificación para asumir esa función”; aun así, considera que esta es la alternativa “más cómoda y factible” para los gomeros que se trasladan hasta la isla de Tenerife para ser atendidos.
Por su parte, la Consejería de Sanidad matizó a DIARIO DE AVISOS que los pacientes gomeros que requieren asistencia fuera de su isla ya tienen como centros de referencia tanto La Candelaria como el hospital del Sur, al que acuden a consultas, pruebas e incluso ingresos hospitalarios. A medida que el centro incremente sus servicios, añadieron, “podrá ir asumiendo más pacientes procedentes de La Gomera”. De esta forma, conforme avance la ampliación y se adquieran nuevos servicios, dejarían de desplazarse, en su mayoría, a La Candelaria: “Así es como funciona hoy y así será cuando se amplíe la cartera”
Camas ocupadas
La propuesta choca con la situación actual del hospital sureño. A comienzos de 2025, la gerencia de La Candelaria reconoció que 90 de sus 150 camas actuales, el 60%, estaban ocupadas por pacientes que ya tenían el alta médica. Se trata de personas mayores o dependientes que ya no necesitan estar hospitalizadas, pero que no pueden volver a casa porque esperan una plaza en una residencia o en un centro sociosanitario, un recurso que en la Isla escasea. Mientras tanto, no se puede destinar estas plazas a nuevos ingresos.
El proyecto de la ampliación del centro, valorada en más de 40 millones de euros, está dividido en cuatro fases, e incorporará nuevas Urgencias, UCI, Hemodinámica, Diagnóstico por Imagen, más camas de hospitalización y un bloque quirúrgico ampliado.
Este se encuentra actualmente en fase de redacción, tras ser adjudicado a la UTE Planho Consultores SLP+HS Architects and Partners SLP por el Servicio Canario de Salud en julio, por unos 567.000 euros. El contrato incluye la redacción del proyecto de ejecución de la primera fase con un plazo de diez meses.
Por su parte, la Plataforma Pro Hospital Público del Sur acogió con matices la propuesta gomera. En línea con lo expuesto por la Consejería, recordaron que la infraestructura “siempre ha incluido la atención a los vecinos de La Gomera, La Palma y El Hierro”, aunque, según expusieron, “si los gobiernos anteriores y los representantes de esas tres islas hubieran presionado más, hoy ya tendríamos un hospital de referencia y alta resolución totalmente operativo”.
“SIN DUDARLO”
Reclamaron que el proyecto se entregue cuanto antes y que el Gobierno licite las obras”de inmediato”; solo así, sostienen, “el centro podrá convertirse en un hospital de referencia con presupuesto y dotación propios, como La Candelaria, y empezará a aliviarse el colapso de los hospitales actuales”.
Por ello, invitaron a los mencionados Cabildos insulares a sumarse, “sin dudarlo”, a la reivindicación.