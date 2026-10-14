El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha propuesto que la ampliación del Hospital del Sur de Tenerife contemple la posibilidad de atender también a pacientes de La Gomera que actualmente deben desplazarse hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria para recibir asistencia especializada.
Durante su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias, en la comparecencia de la consejera de Sanidad sobre las prioridades en materia de infraestructuras e inversiones, Ramos defendió que esta alternativa permitiría aprovechar mejor los recursos sanitarios, reducir costes, disminuir la huella de carbono y evitar molestias a los ciudadanos que viajan desde La Gomera.
El diputado de ASG destacó que el proyecto de ampliación del Hospital del Sur, con una inversión superior a los 40 millones de euros, permitirá reforzar las especialidades médicas, incorporar equipamiento y aumentar su capacidad asistencial. En este contexto, planteó estudiar la posibilidad de que también preste atención a pacientes gomeros, evitando que tengan que recorrer por carretera la distancia entre Los Cristianos y La Candelaria.
“¿Por qué no proyectar también ahí la posible atención a los gomeros y gomeras y evitarles el desplazamiento desde Los Cristianos hasta La Candelaria?”, preguntó Ramos, quien subrayó que esta medida “reduciría costes, obviamente reduciría la huella de carbono” y las molestias a los ciudadanos.
El portavoz adjunto de ASG en la Cámara autonómica solicitó a la consejera que se estudie esta posibilidad dentro del desarrollo del proyecto hospitalario, con el objetivo de mejorar la accesibilidad sanitaria de las islas no capitalinas y optimizar las inversiones públicas.
Infraestructuras pendientes en La Gomera
En relación con las necesidades sanitarias de La Gomera, Ramos reconoció los avances registrados durante los últimos años, especialmente la incorporación de nuevos equipamientos diagnósticos y el refuerzo de las consultas especializadas, que han contribuido a evitar desplazamientos fuera de la isla.
No obstante, insistió en la necesidad de agilizar actuaciones pendientes, entre ellas el Hospital de Día Polivalente del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, cuya licitación se anunció el pasado septiembre por 1,1 millones de euros.
Esta infraestructura dispondrá de una sala de endoscopia, tres boxes generales, uno de Oncología, otro de aislamiento y tres consultas. “Esperemos que esta obra pueda ser adjudicada cuanto antes y pueda ser una realidad en corto espacio de tiempo”, manifestó.
Asimismo, reclamó avances en la ampliación del Centro de Salud de Valle Gran Rey, para lo que recordó la necesidad de proceder previamente al desmontaje de dos edificios, de manera que pueda desarrollarse el proyecto de esta instalación.
También destacó la importancia de impulsar el Consultorio Local de La Lomada, en San Sebastián de La Gomera, que calificó como una infraestructura necesaria para mejorar la atención sanitaria de la población.
Por último, Jesús Ramos insistió en que la planificación de las inversiones debe garantizar tanto una atención de calidad como unas condiciones dignas de trabajo para los profesionales sanitarios, evitando que la residencia en una isla no capitalina suponga mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.