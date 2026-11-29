Icod de los Vinos vive un año más, una de sus tradiciones más singulares, populares y esperadas, el arrastre de tablas de San Andrés, una fiesta que los últimos días de noviembre atrae a miles de personas al municipio.
Pese a coincidir con una festividad religiosa, el origen de esta costumbre está relacionado con una antigua actividad económica de la Ciudad del Drago, el transporte de madera desde las zonas altas hacia la costa.
Tirarse sobre una tabla de madera de tea por las calles más empinadas de esta localidad es algo que cualquier icodense aprende desde pequeño y que espera y se prepara durante todo el año para compartir con familia y amigos.
El programa se inició el viernes con el acto simbólico del descorche de la primera botella del año, pero fue ayer, sábado cuando vecinos y visitantes vivieron una jornada que empezó desde temprano para los más pequeños y siguió por la tarde noche con el arrastre por las calles más empinadas del municipio y la Gran Fiesta de los Vinos en la calle San Agustín.
Una tradición que cada año cobra velocidad y en este también seguridad, ya que por primera vez el Ayuntamiento puso en marcha un seguro de accidentes que ofrece cobertura sanitaria a todas las personas que participen en el tradicional arrastre en las principales calles de Icod en la que realicen esta actividad y que se hayan inscrito previamente. Una medida que se incorpora al amplio dispositivo especial de seguridad y atención sanitaria, habilitado desde ayer.
La calle Antonio González, más conocida como El Plano, volvió a ser la preferida de los más jóvenes y la del público por su gran pendiente. Este año, además, al caer un fin de semana fuero numerosos los vecinos de otras localidades de Tenerife y turistas que no quisieron perderse las piruetas que realizaban los más arriesgados y las espectaculares caídas sobre la montaña de neumáticos dispuestos al final de la calzada que los voluntarios no dejaron de acomodar en ningún momento.
No obstante, el intenso e inconfundible olor a quemado que desprende la madera al frotar sobre el suelo se extendió a Los Franceses, Hérculos y San Antonio, vías igualmente elegidas por muchos y muchas icodenses y por lo tanto, en las que también se veían saltar chispas de forma casi permanente.
La apertura de las bodegas, el estreno del vino nuevo, el sabor de las castañas recién cosechadas y tostadas, y el arrastre de tablas, carros y cacharros, también se extienden en estas fechas a otros municipios norteños como La Guancha, San Juan de la Rambla, La Orotava y Puerto de la Cruz. En este último, los escolares del CEIP Punta Brava y del CEIP Tomás de Iriarte celebraron el viernes, víspera de San Andrés, el Día del Cacharro, una jornada en la que el alumnado salió a correr y a disfrutar de una costumbre que se transmite de generación en generación y que consiste en unir con una verga o cordel latas, ollas, botes y otros objetos metálicos viejos de uso cotidiano y arrastrarlos provocando un intenso ruido que da nombre a esta tradición, que rememora el arrastre de los toneles de vino hasta el mar para ser limpiados antes de almacenar el producto de la nueva cosecha.
La jornada electoral no es impedimento para continuar la fiesta de San Andrés. En San Juan de la Rambla se habilitarán hoy para el arrastra de tablas y carros, en horario de 18.00 a 00.00 horas, las calles Molino del Viento, en San José; Los Quinteros, en La Vera; El Ropero, en Las Rosas; la zona anexa a La Caldereta, en San Juan, y El Chorro, en Las Aguas. Estos enclaves contarán con las medidas de seguridad necesarias para favorecer el desarrollo de la actividad y minimizar los posibles riesgos.
En el caso de La Guancha una veintena de calles se llenarán de ambiente hasta mañana lunes, día festivo igual que en Icod de los Vinos, en los que se prolongará el olor a castaña asada, el sabor del vino nuevo y las ganas de fiesta y de emoción con la trepidante tradición del arrastre de tablas y carros y cacharros.