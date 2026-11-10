Los Consultores Medioambientales toman el mando para acabar con los vertidos en la Cueva del Viento

La Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (AECCM) ha decidido intervenir ante lo que considera una “situación inadmisible” de abandono institucional y desprotección de la Cueva del Viento, uno de los patrimonios naturales, geológicos y arqueológicos más singulares de Canarias y de extraordinario valor científico mundial, ubicado en el municipio de Icod de los Vinos.
La entidad se refiere a los vertidos que afectan a este tubo volcánico, el mayor de Europa y el quinto más grande del mundo, provenientes de las viviendas de la zona -los principales focos se contaminación se concentran entre Los Piquetes y Camino Marengo- que carecen de conexión a una red y sus vertidos están contaminando el subsuelo y afectando a las cavidades y a su frágil ecosistema, poniendo en peligro la conservación de la fauna original que habita en ellas. Un problema que las diferentes administraciones tienen identificado desde hace más de 30 años y cuya solución todavía sigue pendiente.
Prueba de ello es que el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES7020100 Cueva del Viento, integrada en la Red Natura 2000, contempla actuaciones relacionadas con la contaminación de sectores subterráneos por aguas fecales, residuales y retornos agrícolas, e incluye la necesidad de estudiar su restauración ambiental.
También el Plan de Ordenación de este espacio, que data de 1998, ya reconocía la vulnerabilidad de la cavidad frente a las aguas residuales domésticas y establecía la necesidad de dotar a las viviendas de sistemas de tratamiento, promoviendo expresamente una depuradora que cubriera todo el ámbito.
La falta de una actuación integral no solo afecta a la prestación de un servicio público esencial, como son las visitas guiadas a un tramo de la Cueva, sino que puede comprometer la protección de un espacio de singular valor ambiental.
El Grupo de Espeleología de Tenerife Benisahare y otros colectivos llevan años denunciando sin parar el vertido de aguas fecales a este tubo volcánico y exigiendo una intervención urgente para detener los vertidos, corregir las deficiencias de saneamiento y evitar que continúe el deterioro de este patrimonio natural irreemplazable.
Desde hace décadas, advierten de la necesidad de tomar medidas urgentes, como la realización de una red de alcantarillado para todo el barrio, la construcción de una depuradora ecológica, pozos ecológicos individuales, acoplamiento a la redes de saneamiento de todas las viviendas, limpieza de basuras, y la prohibición de cultivar con productos químicos contaminantes, entre otras acciones.
Sin embargo, el problema sigue arrastrándose ante la inacción de las diferentes administraciones que son incapaces de buscar una solución conjunta debido a que las competencias sobre este espacio natural y su entorno está compartida.
Ante esta situación, la AECCM ha decidido tomar cartas en el asunto y ha solicitado escritos formales a todas ellas para pedirles información y explicaciones sobre sus respectivas actuaciones y responsabilidades en materia de aguas, saneamiento y gestión turística.
En concreto, se ha dirigido al Gobierno de Canarias, para que facilite todos los estudios, análisis e informes realizados desde la aprobación del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación; al Cabildo de Tenerife, requiriéndole las inspecciones y análisis realizados desde 2014 sobre la calidad ambiental de la Cueva, y al Consejo Insular de Aguas, los relativos a contaminación por aguas fecales, residuales y filtraciones procedentes del exterior; y al Ayuntamiento de Icod de los Vinos, como responsable de los servicios municipales de saneamiento y alcantarillado. Además, le ha solicitado a la Consejería insular de Cultura, al Organismo Autónomo de Museos y Centros y a la empresa pública IDECO, aclaraciones sobre la distribución de funciones, las condiciones de las visitas, los controles y protocolos de protección ambiental, y las medidas adoptadas para compatibilizar la actividad turística con la conservación de la cavidad.
La AECCM entiende que “se trata de una responsabilidad compartida por distintas administraciones que, con competencias y obligaciones diferentes, deberían haber garantizado la protección de este espacio”.
No es la primera vez que esta entidad interviene en materia de vertidos. Cabe recordar que en 2024 denunció al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ante la Fiscalía por su falta de transparencia en la crisis de playa Jardín.
Según su presidente, Juan Rumeu, los dirigentes políticos que han gobernado Icod en las últimas décadas, “no han estado a la altura de la historia, el potencial y las necesidades de la ciudad”. Lo mismo ocurre con las administraciones insulares y autonómicas que, teniendo competencias, recursos o capacidad de intervención, “han permitido que determinadas deficiencias se prolonguen en el tiempo”.
Por ello, considera que quienes han estado al frente de las instituciones “deben explicar qué hicieron, qué dejaron de hacer, qué compromisos incumplieron y por qué problemas conocidos desde hace años siguen sin solución”.
Además, cree que la respuesta no puede limitarse a reconocer el problema como se ha hecho hasta ahora sino contar con un calendario de ejecución, un diagnóstico actualizado, un proyecto técnicamente viable, una planificación financiera y un programa de obras con responsables y plazos.
Una vez que reciba todas las respuestas, la AECCM analizará y valorará las actuaciones desarrolladas por los distintos organismos, el cumplimiento de sus respectivas competencias y obligaciones y las causas que han permitido que esta situación se prolongue durante tantos años. Asimismo, advierte que si la documentación reunida pusiera de manifiesto hechos que, por su naturaleza, requiriesen un examen adicional en el ámbito judicial, no dudará en ponerla a disposición de la Fiscalía para que, en el ejercicio de sus funciones, valore lo que proceda.
En caso de pedir responsabilidades políticas, la AECCM no solo lo hará para quienes están actualmente al frente de estas administraciones sino también a quienes ostentaron responsabilidades décadas atrás, en las que estas deficiencias se mantuvieron sin una solución efectiva. “La responsabilidad política no desaparece con los cambios de gobierno ni se diluye entre distintas administraciones”, aclara su presidente.