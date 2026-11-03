Una asociación empresarial plantea un pacto en torno a las aguas residuales en Canarias

La Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (AECCM) ha tratado con el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, los avances normativos y el diseño de una planificación que permita afrontar de manera coordinada el grave problema del saneamiento y los vertidos de aguas residuales en el Archipiélago.
Esta entidad valora los compromisos trasladados por el consejero: disponer en 2026 del decreto relativo al Reglamento Integrado del Dominio Público Hidráulico y presentar, antes de abril de 2027, una propuesta de hoja de ruta para el saneamiento, la depuración y la reutilización de las aguas residuales. La asociación aplaude la disposición de Miranda a liderar este proceso y reconoce expresamente la implicación de los técnicos de la consejería, cuyos conocimientos y trabajos “resultan esenciales para diagnosticar las deficiencias existentes y formular soluciones viables”.
Durante el encuentro, la AECCM hizo hincapié en que el Reglamento y el futuro instrumento de planificación constituyan “una base técnica, normativa e institucional sólida para solicitar a las instituciones europeas y nacionales que estudien un aplazamiento de los plazos que resulte necesario, atendiendo a la situación actual de las infraestructuras de saneamiento y depuración de Canarias”. La asociación entiende que una petición de esta naturaleza ha de apoyarse en “un diagnóstico riguroso de las deficiencias, un programa de actuaciones prioritarias, una planificación económica realista y un calendario de ejecución verificable”. A su juicio, no bastaría con invocar las dificultades existentes: “Sería preciso acreditar la voluntad y la capacidad de corregirlas a través de compromisos concretos. La situación del saneamiento en las Islas y la persistencia de vertidos de aguas residuales insuficientemente tratadas al mar exigen una respuesta urgente. Sus consecuencias afectan a la salud pública, a la calidad de las aguas, a los ecosistemas marinos y al prestigio de Canarias como destino turístico internacional”.
En este contexto, la AECCM considera que la combinación de una regulación actualizada y una planificación integral permitiría fundamentar mejor la interlocución tanto para defender las necesidades específicas de Canarias como para conseguir los apoyos técnicos y financieros que puedan contribuir a ejecutar las infraestructuras. “La finalidad no puede ser aplazar indefinidamente las obligaciones ambientales, sino disponer de un marco realista”, arguye.