Canarias respira cada vez más la contaminación que originan las industrias del continente africano

El Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias (AirCanLab) presentó ayer los resultados de sus mediciones realizadas entre 2024 y 2026. Sus análisis permiten distinguir la composición y el origen de las partículas respirables PM-10 (menores de 10 micras): las emisiones locales, el polvo sahariano, la sal marina y la contaminación transportada desde otras regiones.
“Detectamos unos cuantos episodios en 2024, pero es que en 2025 y 2026 ha ido a más”, destacó Sergio Rodríguez, responsable científico de AirCanLab. Los resultados muestran que, en condiciones de vientos alisios, las concentraciones de PM-10 suelen situarse entre 15 y 25 microgramos por metro cúbico de aire (promedios de 24 horas). En estas condiciones, el 70% de las PM-10 corresponden a sal marina, el 20% a emisiones de los vehículos e industrias de las Islas y el 10% a contaminación transfronteriza transportada por los alisios.
Los episodios de polvo sahariano siguen siendo el agente que más contribuye al deterioro de la calidad del aire, por ser el aporte que da lugar a concentraciones más altas de PM-10, superando durante el periodo de estudio los 1.000 microgramos por metro cúbico de aire.
Destacan el impacto de las calimas, que elevaron las concentraciones de PM-10 hasta 996 µg/m³ en el sur de Tenerife y La Gomera en marzo de 2026. Si bien son valores altos, están lejos de los 1.800 µg/m³ registrados durante las supercalimas que tuvieron lugar entre 2020 y 2023. También desde el norte de África nos llegan nitratos, sulfatos, hollín, aerosoles orgánicos y metales pesados de origen industrial. Esta contaminación transfronteriza está ligada a la producción de fertilizantes y centrales térmicas de carbón en Marruecos, así como refinerías, centrales eléctricas de gas natural y plantas de fertilizantes de Argelia, entre otras fuentes. Estos episodios de contaminación norteafricana son transportadas sobre grandes áreas del Atlántico, no solo a las Islas.
En jornadas de calima, el estudio detalla que de las concentraciones de PM-10 registradas el 70% corresponden a polvo del desierto (silicatos, carbonatos y óxidos de hierro), el 16% de contaminación industrial africana, el 10% de sal marina y apenas el 4% de emisiones locales.
El origen natural del polvo sahariano tiene efectos adversos sobre la salud. Estudios del CSIC y del Hospital Universitario de Canarias relacionan su inhalación con la inflamación de las vías respiratorias y con fallecimientos por cardiopatías, especialmente por insuficiencia cardiaca en mayores de 60 años.
Por tanto, los datos obtenidos contribuyen a mejorar la vigilancia de la calidad del aire y a preparar el Archipiélago para los nuevos límites europeos de contaminación más exigentes para 2030. El balance refleja niveles bajos de contaminación propia generada (las industrias, los vehículos y los barcos), mientras que las jornadas puntuales en las que se incumplen se deben a la aportación natural de las calimas y maresías.
El responsable científico de AirCanLab recalcó que “las emisiones canarias a la atmósfera no dan lugar a que tengamos niveles de contaminación altos. El problema que hay en Canarias es que cuando se miden las partículas PM-10 y PM-2,5 en las redes de calidad del aire utilizando la metodología de referencia en Europa, esas medidas no incluyen la composición química, simplemente dice qué concentración hay y con esos datos no se puede saber de dónde proceden”.
Sin embargo, con los datos que genera el laboratorio de calidad del aire de Canarias “sí sabemos cuál es la composición química y determinamos el origen. Entonces, cuando vemos la carga de contaminantes que hay debido a las emisiones canarias es superbaja. Y el resto de partículas respirables son una mezcla de sal marina natural, que es inocua y no tiene efectos adversos en la salud, pero deja registro en el PM-10, además de calima cuando la hay, que sí perjudica la salud, y después tenemos los episodios de contaminación transfronteriza procedente de Marruecos y Argelia”.
Por lo tanto, la metodología de los aportes de las fuentes naturales que está en vigor no representan la realidad física del archipiélago canario y es necesario negociar con la Unión Europea la implementación de métodos de descuento de esos episodios naturales.