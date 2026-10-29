El Pleno respalda el proyecto de 2023 para la playa de San Marcos

El Pleno del Ayuntamiento de Icod de los Vinos aprobó el martes por unanimidad la propuesta del alcalde, Javier Sierra (Alternativa Icodense), para respaldar e impulsar con carácter prioritario el proyecto constructivo de recuperación integral de la playa de San Marcos, aprobado por el Gobierno central en enero de 2023.
Este asunto, llevado por la vía de urgencia, y que se debatió durante más de una hora y media, es consecuencia de un oficio ministerial recibido por el Ayuntamiento desde la Dirección General de la Costa y el Mar. Mediante este escrito se le comunica una solicitud de tramitación de la actuación experimental promovida por la Viceconsejería de Infraestructuras de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, al frente de la cual está el exalcalde Francis González (CC), también secretario local de CC y candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales.
Ambas propuestas son excluyentes porque plantean diferentes soluciones técnicas. Mientras la primera actúa sobre la causa de la regresión y complementa esa actuación con una recarga, la segunda consiste únicamente en recargar la playa con ceniza volcánica de La Palma y sin las obras que garantizan su permanencia.
La portavoz nacionalista, Mercedes Vera, intentó, sin éxito, dejar este tema sobre la mesa para presentarlo a la Plataforma Ciudadana SOS Salvar la Playa de San Marcos y que luego volviera al pleno, pero todos los grupos coincidieron en la necesidad de no perder más tiempo y sacarlo adelante.
“Esto va de Icod, de la playa, de los vecinos y vecinas o de la lealtad absurda a su secretario general”, les dijo el alcalde a los cinco ediles de CC y les pidió que votaran pensando en eso.
Los nacionalistas apoyaron, junto al resto de la Corporación, un acuerdo que establece que no debe priorizarse ni promoverse la aportación experimental de ceniza volcánica como actuación independiente, previa o alternativa cuando pueda comprometer, interferir o retrasar la recuperación integral de la playa, impulsado por la citada Viceconsejería.
El acuerdo pone así de manifiesto que, más allá de las discrepancias políticas mantenidas durante los últimos meses en torno al futuro de este enclave, existe una posición unánime de la representación municipal sobre qué proyecto debe impulsarse con carácter prioritario.
La propuesta elevada al Pleno se fundamenta en el informe emitido el 26 de octubre por los Servicios Técnicos Municipales, que analiza las diferencias entre ambos proyectos. El mismo advierte que realizar primero la recarga experimental dejaría la arena expuesta a las mismas corrientes y reflexiones del oleaje que han provocado su desaparición durante décadas. Además, señala que esta actuación podría interferir con las posteriores obras de regeneración integral.
El documento también identifica diferencias importantes en el volumen de material previsto: mientras que el proyecto integral contempla una aportación de 40.852 metros cúbicos de arena, el proyecto experimental está calculado para aproximadamente 22.500, pese a que su objeto declara un volumen superior.
Tras ser aprobado, el acuerdo será trasladado a la Dirección General de la Costa y el Mar del Gobierno de España y al Gobierno de Canarias, para que la voluntad institucional expresada por el Ayuntamiento sea tenida en cuenta en la tramitación de los procedimientos administrativos pendientes.
Oportunidades perdidas, prórrogas en los presupuestos, proyectos que quedaron en el camino, un referéndum tumbado, dinero gastado en informes que no eran necesarios, otro de impacto medioambiental que sigue pendiente, fueron algunos de los reproches lanzados ayer en la sesión, sobre todo a Francis González, a quien le achacaron el “poner palos sobre la rueda” con el proyecto de la playa que “no tiene padre ni madre sino que es de todos los icodenses”, subrayó el portavoz del PSOE, Gerardo Rizo.
Su homóloga del PP, Coromoto Yanes, también descartó “los inventos” y apostó por avances concretos, evitando más demoras. Igualmente se pronunciaron los concejales no adscritos, Erik Mesa, José María Polegre y José Domingo Alonso, quienes abogaron por dejarse de “experimentos” y recordaron, en este sentido, la declaración institucional aprobada en abril de este año para ir de la mano en los asuntos relacionados con la playa de San Marcos.
La crítica de la Plataforma
Al finalizar la sesión, el alcalde permitió que se pronunciara una representante de la plataforma, quien fue especialmente critica con todos los concejales. “Yo también me enteré hoy de este asunto que, al leerlo se entiende perfectamente. Pero por ciertos comentarios me di cuenta que no leen ni se saben algunas cuestiones relacionadas con la playa. Menos mal que votaron todos a una, porque ya es de vergüenza lo que está pasando, les puede más el poder que la ciudadanía”, les recriminó.