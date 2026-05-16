icod

La ciudadanía de Icod se manifiesta para ‘salvar’ la playa de San Marcos

Llevan más de 12 años defendiendo y reclamando soluciones para esta playa y el entorno
La ciudadanía de Icod se manifiesta para ‘salvar’ la playa de San Marcos
Playa de San Marcos, en Icod de los Vinos. DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Bajo la premisa ‘No hay desastre natural, hay abandono institucional’, la ciudadanía de Icod de los Vinos se manifiesta hoy a las 11.30 horas en la sede del Gobierno de Canarias para salvar la playa de San Marcos.

La concentración ha sido convocada por la plataforma ciudadana SOS Playa de San Marcos, que lleva más de 12 años defendiendo y reclamando soluciones para esta playa y el entorno, tal y como se hizo en 2014 y 2015, cuando dos mareas azules salieron a la calle y se consiguió aprobar un proyecto en 2023 que sigue sin ejecutarse.

Noticias relacionadas
  1. La playa de San Marcos, 10 años de abandono: denuncian el hundimiento del paseo
  2. El tipo de arena a utilizar es una cuestión clave en la recuperación de la playa de San Marcos.Icod se planta ante el “ninguneo” por la playa de San Marcos: “Estamos hartos de ser los magos del Norte”
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Para facilitar el acceso a la capital, los vecinos y vecinas podrán coger las guaguas que saldrán a las 09.30 horas desde la parada de guaguas turísticas (antiguo mercado) y llegarán al intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife a las 11.00 horas. “Queremos que nadie se quede en casa, San Marcos nos necesita a todos”, subraya una de las portavoces Beatriz Acosta Sáez.

El proyecto constructivo, elaborado por Gestur y aprobado por la Dirección General de Costas y el Mar del Gobierno de España en el mandato anterior, está paralizado, pendiente de dos actuaciones administrativas por parte del Ejecutivo regional que resultan imprescindibles para avanzar en su ejecución.

En el último pleno del Ayuntamiento salió adelante una propuesta de Alcaldía para instar a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad a que remita y formalice a la mayor brevedad la documentación y la solicitud que proceda ante el órgano competente.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas