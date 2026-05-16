La ciudadanía de Icod se manifiesta para ‘salvar’ la playa de San Marcos

Bajo la premisa ‘No hay desastre natural, hay abandono institucional’, la ciudadanía de Icod de los Vinos se manifiesta hoy a las 11.30 horas en la sede del Gobierno de Canarias para salvar la playa de San Marcos.
La concentración ha sido convocada por la plataforma ciudadana SOS Playa de San Marcos, que lleva más de 12 años defendiendo y reclamando soluciones para esta playa y el entorno, tal y como se hizo en 2014 y 2015, cuando dos mareas azules salieron a la calle y se consiguió aprobar un proyecto en 2023 que sigue sin ejecutarse.
Para facilitar el acceso a la capital, los vecinos y vecinas podrán coger las guaguas que saldrán a las 09.30 horas desde la parada de guaguas turísticas (antiguo mercado) y llegarán al intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife a las 11.00 horas. “Queremos que nadie se quede en casa, San Marcos nos necesita a todos”, subraya una de las portavoces Beatriz Acosta Sáez.
El proyecto constructivo, elaborado por Gestur y aprobado por la Dirección General de Costas y el Mar del Gobierno de España en el mandato anterior, está paralizado, pendiente de dos actuaciones administrativas por parte del Ejecutivo regional que resultan imprescindibles para avanzar en su ejecución.
En el último pleno del Ayuntamiento salió adelante una propuesta de Alcaldía para instar a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad a que remita y formalice a la mayor brevedad la documentación y la solicitud que proceda ante el órgano competente.