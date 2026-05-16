Fugas de agua, caída de techos y ventanas rotas en la sede del TSJC en Tenerife

Intersindical Canaria denunció el estado de “abandono” de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Tenerife, con ventanas rotas, humedades, escapes de agua o desprendimientos de parte de los techos, deficiencias que ha dado traslado a la Inspección de Trabajo, al tiempo que exige el cumplimiento de las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud laboral.
La organización asegura que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia es conocedora de la existencia en estas instalaciones de humedades, moho, falta de mantenimiento, ventanas rotas, expedientes en mal estado por goteras o trabajadores que han tenido que cambiar de ubicación por la caída de parte del techo. Incidencias que recogen en la planificación preventiva de esta sede, el 16 de noviembre de 2023.
IC se refiere a zonas de almacenamiento inadecuadas o no previstas, temperaturas superiores a los 27 grados en varias dependencias; moho, condensación, escapes de agua; espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de tránsito; ventanas con desperfectos en el sistema de cierre; e iluminación insuficiente o inapropiada. “Lo increíble” es que en 2022 el Gobierno de Canarias gastó 330.075 euros en la rehabilitación de la fachada para resolver humedades.