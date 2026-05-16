Niños y niñas con discapacidad piden igualdad de oportunidades y respeto a derechos en La Laguna

Casi un millar de niños, niñas, adolescentes y adultos participaron ayer en la sexta Caminata por la Igualdad de Niños y Niñas con discapacidad que bajo el lema Una meta donde todos ganan: La Igualdad, recorrió las principales calles del casco histórico de La Laguna. También pidieron que se “respeten sus derechos y tener las mismas oportunidades” que otros niños.
Convocada por la Asociación Queremos movernos, la marea naranja de camisetas, gorras, banderas y pancartas recorrió las calles Herradores, Plaza de la Concepción y La Carrera para finalizar en la plaza de la Catedral donde se leyó un manifiesto. La organización mostró su satisfacción por el éxito de esta primera convocatoria en La Laguna, que repetirá en las próximas ediciones.
Alumnos de los centros Salesianos La Cuesta, Colegio Montesori, Colegio Echeyde, IES Domingo Pérez Minik, CEIP Verdellada, CEIP San Matías, Colegio Mayex, CEIP Camino de la Villa, además de los CEE Hermano Pedro y Hermanas Hospitalarias, junto a representantes del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de La Laguna, marcharon acompañadas por una batucada que animó tanto a los presentes como a aquellas personas que se encontraron a su paso para pedir igualdad para la infancia y juventud con todo tipo de discapacidad: Igualdad de trato, igualdad de oportunidades a nivel académico y social y para acceder a la cultura y al deporte.
Afirman que todas las Administraciones deben atender las necesidades de todo este colectivo a nivel académico y social, que cumplan la legislación vigente y todos los derechos de este colectivo. Recalcan que ojalá dejáramos de salir a la calle para reivindicar nuestros derechos y convocar una concentración o una “fiesta de la igualdad”.
Durante el recorrido, menores y adolescentes gritaron consignas como “Igualdad, Igualdad”, “Colegios sin barreras”, o “Queremos columpios para todos”, mientras portaban pancartas con lemas como Paso a paso sin exclusión; La igualdad es nuestro derecho; Juntos llegamos más lejos; o Todos somos iguales, tenemos y queremos las mismas oportunidades.
Cinco niños y niñas representando a los centros participantes y al Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, leyeron un manifiesto en el que recalcaron su deseo de que se respeten sus derechos y tener las mismas oportunidades de participar en igualdad.
En el ámbito educativo exigieron eliminar de los colegios las barreras físicas y las de comunicación, pues los niños y las niñas que no oyen, “necesitan a los intérpretes de lengua de signos todo el día con ellos” y pidieron fomentar la Lengua de Signos, y que puedan estudiar con las mismas oportunidades. También exigieron a la Administración poder “estudiar y llegar al límite de nuestra capacidad”, recordando que algunos “vamos más despacio”, así como desaparecer “la barrera de la edad para tener derecho a la formación”. En cuanto a los Centros de Educación Especial y Aulas Específicas, “deben tener los medios necesarios” y auxiliares de esta alumnado “desde el primer día de clase”. Recuerdan que “la educación es imprescindible para tener un futuro con más calidad e igualdad” y las autoridades “deben respetarnos”.
También exigieron “vivir felices” y poder jugar, estudiar, pasear, ir al cine, hacer deporte, o participar a los campamentos de verano y en los talleres de Navidad, “sin diferencias, en igualdad de condiciones y sin excluirnos” por la discapacidad.