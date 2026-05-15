La Aemet avisa de las zonas de Canarias que deben preparar el paraguas este fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de las condiciones climatológicas que afectará a Canarias durante las próximas jornadas.
El archipiélago se prepara para un fin de semana marcado por el regreso de la nubosidad compacta, la probabilidad de lluvias débiles y un notable incremento en la intensidad del viento del nordeste, con rachas que podrían llegar a ser localmente muy fuertes en puntos específicos de las islas de mayor relieve.
Sábado: nubosidad en aumento
La previsión meteorológica para la primera jornada del fin de semana apunta a un predominio de cielos nubosos en las vertientes norte del archipiélago. Según detalla el pronóstico oficial de la Aemet, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, un escenario que será especialmente visible en el nordeste de las islas durante las primeras y últimas horas del día.
En el resto de las vertientes, la situación será sensiblemente diferente con cielos poco nubosos, aunque la evolución diurna provocará un aumento de los intervalos nubosos por la tarde en las zonas del sur y el oeste.
Las temperaturas registrarán escasos cambios en las costas, manteniendo valores máximos de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. La mínima más baja de la jornada se registrará en los termómetros de Valverde (El Hierro), donde caerán hasta los 12 grados.
El viento soplará de componente nordeste con carácter moderado, pero presentará intervalos de fuerte en las zonas bajas del sureste y en el extremo oeste de las islas, intensificándose especialmente durante la madrugada. En el mar, la situación empeorará con marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de hasta dos metros de altura.
Domingo: el viento gana protagonismo en las Islas
De cara a la jornada dominical, la Aemet prevé que se mantenga la tónica de intervalos nubosos generalizados, compactándose de nuevo durante la madrugada. La probabilidad de lluvias débiles y ocasionales persistirá en el norte de las islas montañosas, abriéndose claros intermitentes durante las horas centrales del día.
Sin embargo, el factor meteorológico más adverso durante el domingo será el comportamiento del viento. Los alisios soplarán moderados del nordeste, pero con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las islas con mayor altitud.
La situación puede complicarse especialmente en Tenerife, donde las previsiones oficiales no descartan rachas localmente muy fuertes en las zonas bajas del sureste, el extremo oeste y las medianías del sur de La Dorsal.
Un escenario similar se espera en Gran Canaria, donde el viento arreciará por la tarde con posibles rachas muy fuertes en la vertiente sureste y el extremo oeste.
Previsión detallada por islas
- Tenerife: Cielos nubosos al norte con lluvias probables en el nordeste. Por la tarde, la nubosidad se extenderá al sur y oeste. Temperaturas estables entre los 18 y los 23 grados.
- Gran Canaria: Nubosidad fija en el norte con lloviznas a primeras y últimas horas. Apertura de claros a mediodía y riesgo de rachas muy fuertes de viento por la tarde.
- Lanzarote y Fuerteventura: Intervalos nubosos persistentes, sobre todo en la mitad norte, con baja probabilidad de lluvias débiles en Arrecife. Máximas que rozarán los 24 grados.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Cielos cubiertos en las vertientes norte y este con lluvias débiles. El viento del nordeste mantendrá rachas fuertes en zonas expuestas como Jandía, El Pinar y las vertientes noroeste de las islas occidentales.