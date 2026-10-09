El SCS vincula el aumento de agresiones a sanitarios con una mayor actividad asistencial

El 79% de las agresiones que sufren los trabajadores sanitarios en las Islas son de tipo verbal, en un contexto al alza que el SCS achacó a una mayor concienciación del problema entre los profesionales y el aumento de la actividad asistencial.
En respuesta a una pregunta de Vox, la consejera Esther Monzón defendió que el clima de trabajo en los centros sanitarios es de “normalidad y respeto” en relación a las casi 14 millones de consultas registradas en 2025.
Mostró su “solidaridad y apoyo” a los trabajadores agredidos y puso a su disposición el plan de prevención que el Servicio Canario de la Salud tiene desde 2007. Señaló que el aumento de notificaciones tiene que ver con la mejora de los sistemas de registro, una mayor concienciación del problema entre los profesionales y el aumento de la actividad asistencial, que aumentó hasta los 10,4 millones de consultas de atención primaria y los 3,4 millones de consultas de atención hospitalaria.
Detalló que el plan hace frente a este problema con medidas de intervención y asistencia como el registro informático de las agresiones que se comunican desde cada gerencia, un registro de las solicitudes de asesoramiento jurídico que se tramita a través de los colegios de abogados y la remisión a la Fiscalía, Policía Nacional y Guardia Civil de las denuncias recibidas.
Paralelamente, aumentó el número de efectivos de seguridad en los centros “con presencia permanente cuando es necesario” y se instalaron mamparas, sistemas internos de alarma antipánico, software de avisos en ordenadores y apertura de puertas. También se ha trabajado en formación y en prevención con cursos específicos para los profesionales y se ha dispuesto cartelería de concienciación dirigida a usuarios.
Avanzó que hay negociaciones con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para aplicar un protocolo para poder tramitar las denuncias con más rapidez, ya existente con el Colegio de Médicos de Las Palmas.
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, se cuestionó si las agresiones son “un paso más” que se suma al “maltrato generalizado” que sufre el personal y por qué hay tantas bajas entre los sanitarios, “llueve sobre mojado” y, en concreto, “ni una” enfermera quiere jubilarse y busca otra salida laboral o trabajar en el extranjero. “La violencia se suma al modelo de contratación que tenemos con los enfermeros”.
Transporte
Por otro lado, el diputado de NC, Yone Caraballo, acusó a Esther Monzón, de “lavarse las manos” ante las condiciones laborales del transporte sanitario y le pidió su mediación en ese conflicto. Reiteró que “carece de competencias” en las relaciones entre las concesionarias y sus empleados y anunció que hay un preacuerdo entre el comité de huelga y la patronal. Expresó su confianza en que las negociaciones culminen esta semana.
Sobre el reintegro del 2% reclamado a los trabajadores, retenciones que suponen más de 2.000 euros, respondió que es una controversia derivada de la actualización de las tablas salariales y sobre la que se han pronunciado los tribunales.