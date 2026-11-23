El Comité de Huelga de médicos y facultativos de Canarias suspenderá temporalmente los paros previstos entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre tras alcanzar un preacuerdo con el Gobierno autonómico. El Ejecutivo de Fernando Clavijo se ha comprometido a destinar 180 millones de euros en cinco años para mejorar las condiciones laborales del colectivo.
El entendimiento se ha alcanzado este lunes, 23 de noviembre, durante una reunión celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en la que participaron representantes de CESM Canarias, SEMCA y UGT.
El acuerdo provisional permitirá abrir una nueva fase de negociaciones con el objetivo de poner fin a la huelga en un plazo máximo de 15 días, aunque la suspensión definitiva de las movilizaciones dependerá de los avances que se produzcan.
El Gobierno de Canarias compromete 180 millones para los médicos
Uno de los principales puntos del preacuerdo es el compromiso del Gobierno de Canarias de dedicar 180 millones de euros, distribuidos en cinco anualidades, a mejorar las condiciones laborales de médicos y facultativos del Archipiélago.
Esta cantidad se incorporará a las negociaciones que ambas partes iniciarán de forma inmediata, con un calendario de reuniones y el compromiso de mantener conversaciones continuadas.
El texto contempla el estudio de los 18 objetivos incluidos en el preaviso de huelga, entre los que destacan la creación de un marco específico de negociación para los médicos y la implantación progresiva de mejoras profesionales.
Entre las reivindicaciones que se abordarán figuran las condiciones retributivas, la duración de la jornada laboral, la organización de las guardias y los periodos de descanso.
El compromiso económico forma parte del preacuerdo, por lo que las medidas concretas y su aplicación quedarán sujetas a las negociaciones posteriores y a los trámites legalmente exigibles.
Qué ocurrirá con la huelga de médicos del 24 al 27 de noviembre
El Comité de Huelga ha aceptado suspender temporalmente los paros previstos durante cuatro jornadas, desde el martes 24 hasta el viernes 27 de noviembre, ambos incluidos.
Esta medida constituye el primer paso de un proceso de suspensión progresiva de las movilizaciones, condicionado al cumplimiento de los compromisos y a los resultados de las conversaciones con el Servicio Canario de la Salud (SCS).
Por tanto, la huelga no se da todavía por finalizada. El objetivo de las partes es alcanzar un acuerdo definitivo en un máximo de 15 días.
El documento también incorpora mecanismos de seguimiento de las negociaciones y garantías para que los acuerdos que se alcancen puedan aplicarse respetando los procedimientos legales correspondientes.
Clavijo interviene para desbloquear el conflicto sanitario
La reunión estuvo encabezada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y contó con la presencia de la consejera de Sanidad, Esther Monzón; el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, y el diputado de Coalición Canaria José Miguel Barragán.
El encuentro se produce después de varias semanas de conflicto entre los representantes de los médicos y la Administración sanitaria.
Los sindicatos CESM Canarias y SEMCA habían reclamado la intervención directa del presidente autonómico para desbloquear las conversaciones y avanzar en sus reivindicaciones laborales.
De hecho, el pasado 20 de noviembre, el comité trasladó una petición a los grupos políticos del Parlamento de Canarias para que contribuyeran a encontrar una solución al conflicto.
La huelga ha tenido repercusiones en la actividad sanitaria de las Islas, con alteraciones en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones, según venían advirtiendo los representantes del colectivo.
Con este preacuerdo, el Ejecutivo autonómico y los sindicatos abren una nueva etapa de negociación. El resultado de las próximas reuniones determinará si la suspensión temporal de los paros se convierte en un acuerdo definitivo que permita cerrar el conflicto laboral.