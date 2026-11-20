La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este viernes, 20 de noviembre, una alerta y una posterior ampliación por posible presencia de salmonela Enteritidis en huevos de supermercado.
El organismo ha comunicado el código impreso en la cáscara para facilitar su identificación y recomienda a los consumidores que tengan los productos afectados en casa que no los consuman.
Los huevos están siendo retirados de los canales de comercialización desde que se notificó la alerta. La actualización se ha producido después de que las autoridades sanitarias del País Vasco facilitaran nuevos datos a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
La advertencia afecta a huevos de diferentes tamaños y formatos, con fechas de consumo preferente comprendidas entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026.
Cómo identificar los huevos afectados por salmonela
La AESAN ha publicado los datos que permiten comprobar si los huevos que se encuentran en un domicilio están incluidos en la alerta.
El principal elemento de identificación es el código 2ES4803810, que figura impreso directamente en la cáscara.
Los productos afectados presentan las siguientes características:
- Marca: Eroski.
- Producto: huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero.
- Tamaños: M, L y XL.
- Formatos: envases de seis, 12 y 18 huevos.
- Lotes: 0222F XXXX, donde XXXX corresponde a la fecha de consumo preferente.
- Fechas de consumo preferente: del 22/11/2026 al 01/12/2026.
- Código de la cáscara: 2ES4803810.
La alerta también incluye cinco referencias comerciales identificadas por los siguientes códigos EAN:
|Referencia
|Código EAN
|Huevo fresco L Suelo
|8480010184778
|Huevo fresco M Suelo
|8480010184785
|Huevo suelo L
|8480010190106
|Huevo suelo M/L
|8480010190076
|Huevo fresco suelo L/XL
|8480010196733
La agencia sanitaria recomienda no consumir los huevos que coincidan con los productos afectados, aunque no presenten alteraciones visibles.
¿Se han distribuido los huevos afectados en Canarias?
Según la información publicada por la AESAN, la distribución inicial de los huevos se realizó en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Madrid, Murcia y País Vasco.
Canarias no figura entre las comunidades autónomas de distribución inicial, aunque el organismo advierte de que no se pueden descartar redistribuciones a otros territorios.
Por este motivo, las personas que tengan huevos de las características señaladas deben comprobar los datos de identificación, independientemente del lugar donde hayan sido adquiridos.
La información se ha trasladado a las autoridades sanitarias autonómicas para verificar que los lotes afectados sean retirados de la comercialización.
Qué síntomas puede provocar la salmonelosis
La salmonelosis es una infección causada por bacterias del género Salmonella, que puede transmitirse mediante el consumo de alimentos contaminados.
Entre sus principales síntomas se encuentran la diarrea, el dolor abdominal, la fiebre, las náuseas y los vómitos.
En relación con esta alerta, la AESAN indica que las personas que hayan consumido huevos de los lotes afectados y presenten síntomas compatibles, especialmente diarrea o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, deben acudir a un centro de salud.
La advertencia se refiere a una posible presencia de Salmonella Enteritidis, por lo que no supone que todos los huevos comercializados bajo la marca Eroski estén contaminados.
Otra alerta reciente por salmonela en España
La advertencia sobre los huevos de Eroski se suma a otra alerta alimentaria comunicada por la AESAN el pasado 4 de noviembre.
En aquella ocasión, las autoridades sanitarias de Aragón notificaron la presencia de Salmonella en kéfir de cabra con probióticos de la marca La Pardina.
Los lotes afectados fueron el 62100902, con fecha de caducidad del 14 de noviembre, y el 62102102, con caducidad del 25 de noviembre de 2026.
La distribución inicial de este producto se realizó en Aragón, aunque la agencia tampoco descartó posibles redistribuciones a otras comunidades.
Durante noviembre también se han comunicado otras alertas alimentarias, como las relativas a productos lácteos Priégola y jamón cocido Urkabe. En esos dos casos, sin embargo, el microorganismo implicado es Listeria monocytogenes, no Salmonella.
La AESAN mantiene la recomendación de no consumir los productos incluidos en las alertas y consultar sus comunicaciones oficiales para comprobar las referencias afectadas.