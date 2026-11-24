El bosque productivo y sumidero de carbono de Adeje, situado entre los barrios de Las Nieves y Las Torres, contará con una laguna naturalizada adaptada para aves. La obra forma parte de la segunda y última fase del Parque Central, una de las actuaciones del Plan de Actuación Integrado EDIL que el pleno municipal aprobó por unanimidad el 21 de febrero de 2025.
Los trabajos parten con ventaja, porque la excavación del vaso, de 25 por 15 metros, ya está terminada. Actualmente, falta dotarlo de un sistema de impermeabilización natural y de un circuito hidráulico, habilitar una zona de estancia para aves palmípedas (pardelas, gaviotas, alcatraz, entre otras) y plantar especies vegetales que enriquezcan la biodiversidad del entorno.
Los proyectos de ejecución de la laguna y del sistema de riego quedaron redactados en 2024. Esta misma fase incluye además la instalación de un riego eficiente, la mejora de caminos y veredas y el remate del cerramiento en la zona norte del recinto.
Un pulmón verde comestible
El valor ambiental del espacio está cuantificado. El parque puede absorber 54 toneladas de CO2 al año, generar 36 toneladas de oxígeno y aportar 39 toneladas de materia orgánica. Ocupa una parcela municipal de tres hectáreas en la calle La Cruz.
En la primera fase ya se plantaron más de 16.000 metros cuadrados con unas 25.000 especies frutales, ornamentales, aromáticas, medicinales y culinarias. Con estos datos, el Ayuntamiento lo presenta como el primer bosque comestible urbano de Canarias y el primer parque sumidero de carbono en un entorno urbano.
La actuación tiene un presupuesto de 705.000 euros. La ejecución de la laguna, el riego y los senderos irán desde octubre de ese año hasta diciembre de 2027. La inauguración llegaría en el primer semestre de 2028, con jornadas de presentación.
Gestión inclusiva y participación vecinal
El plan calcula que unas 51.000 personas se beneficiarán de esta medida de adaptación al cambio climático y que 1.500 participarán en actividades de sensibilización ambiental.
La gestión del parque correrá a cargo del Centro Especial de Empleo Alas, dependiente de la fundación municipal del mismo nombre, que impulsa la inserción laboral de personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva. Esta entidad se ocupará del mantenimiento del parque y del vivero, así como del centro de visitantes y del restaurante. Coordina el proyecto el área de Medio Ambiente, y en él participan asociaciones vecinales como Fyffes de Adeje, El Galeón y La Postura, además de ampas.
La laguna se integra en el proyecto Un nuevo centro para la ciudadanía de Adeje, que también contempla trasladar el Agromercado al antiguo empaquetado de Fyffes adyacente, un inmueble con 117 años de historia, y mejorar la iluminación del Parque Central. En conjunto, el Plan EDIL actúa sobre Adeje Casco, El Galeón, Las Nieves, Los Olivos, La Postura y Las Torres, barrios que reúnen a cerca del 40 % de la población.