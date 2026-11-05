Adeje permitirá asistir a más de 40 espectáculos al año por solo 60 euros

El Ayuntamiento de Adeje ha aprobado una rebaja de las entradas del Auditorio de Adeje y la creación de un abono anual de 60 euros que permitirá asistir a toda su programación. La modificación también contempla descuentos del 50% para determinados colectivos y espectáculos con entradas desde dos euros.
La medida, aprobada en el último pleno ordinario municipal, modifica las tarifas establecidas en 2023. Los nuevos precios entrarán en vigor tras completar los trámites de publicación correspondientes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). soldelsurtenerife.com+1
Una de las principales novedades es que los espectadores podrán acceder por 60 euros al año a una programación cultural que, según el concejal de Cultura, Deportes y Educación, Adolfo Alonso Ferrera, puede superar las 40 funciones anuales.
Cómo funcionará el abono anual de 60 euros del Auditorio de Adeje
El nuevo abono será personal e intransferible y permitirá obtener entradas para todos los espectáculos incluidos en la programación anual del Auditorio.
No obstante, los titulares deberán reservar previamente su localidad para cada función, dentro del plazo que establezca el recinto. Quienes no realicen la reserva a tiempo perderán el derecho de acceso a ese espectáculo.
Por ejemplo, si una persona utiliza su abono para acudir a 20 funciones durante el año, el coste medio por espectáculo será de tres euros. Si asiste a 40, se reducirá a 1,50 euros.
El concejal Adolfo Alonso Ferrera explicó que el objetivo de esta modificación es facilitar el acceso de la ciudadanía a las actividades culturales.
“La esencia de esta ordenanza no está en recaudar. Su objetivo es hacer que la cultura sea asequible para toda la ciudadanía de Adeje”, señaló el edil. juancenteno.es
Nuevos precios: teatro desde cuatro euros y espectáculos infantiles desde dos
La actualización de las tarifas también supondrá una reducción del coste de las entradas individuales, especialmente en teatro, actividades infantiles y grandes espectáculos.
Estos son los principales cambios aprobados:
|Tipo de espectáculo
|Precio anterior
|Nuevo precio
|Teatro
|12 €
|4-8 €
|Artes escénicas infantiles y juveniles
|8 €
|2-5 €
|Grandes espectáculos
|60 €
|20-40 €
|Música
|Según concierto
|4-20 €
Los grandes espectáculos son aquellos cuyo caché, es decir, el coste de contratación artística, supera los 15.000 euros.
De esta forma, una entrada de teatro que antes costaba 12 euros podrá adquirirse por cuatro euros en las funciones con la tarifa más económica, lo que supone una reducción de ocho euros.
Descuentos del 50% para jóvenes, mayores, desempleados y familias numerosas
La nueva regulación introduce también cambios en los descuentos para facilitar el acceso a la programación cultural.
Hasta ahora, la reducción de hasta el 50% necesitaba un acuerdo previo del área correspondiente y el precio final de la entrada no podía ser inferior a 10 euros.
Con la modificación aprobada, el descuento del 50% se aplicará directamente a las personas que acrediten alguna de estas condiciones:
- Titulares del carné joven.
- Personas con carné de mayores.
- Familias numerosas con el correspondiente carné.
- Personas desempleadas.
El Ayuntamiento también podrá establecer entradas a un precio único de dos euros para actividades de especial interés social o cultural, como las organizadas durante la Navidad, la Semana Santa o las fiestas municipales.
La ordenanza contempla además tarifas reducidas para actividades benéficas organizadas por entidades sin ánimo de lucro, siempre que acrediten el destino solidario de la recaudación.
Por último, cuando existan razones justificadas de interés público, el Consistorio podrá fijar precios de entre uno y tres euros para actividades celebradas en cualquier instalación municipal.
Con esta modificación, el Ayuntamiento busca que el coste de las entradas deje de ser una barrera para acudir al Auditorio y ampliar las posibilidades de acceso a su programación cultural.