Edificios, centro deportivos y educativos de Adeje serán ‘espacios sin humo”

El Ayuntamiento de Adeje reforzó ayer su colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con dos acuerdos. Por un lado, firmó una subvención anual para el Proyecto de Atención Integral a la Persona con Cáncer y su Familia. Por otro, se ha adherido al proyecto Espacios Sin Humo, que identificará como libres de humo los edificios municipales y las instalaciones deportivas, además de los centros educativos del municipio.
“La adhesión de Adeje a esta campaña se enmarca en las acciones del II Plan de Prevención de Adicciones y es una muestra más de nuestro compromiso con la salud de la ciudadanía adejera”, señaló la concejala de Salud y Calidad de Vida, Esther Rivero Vargas.
La edil firmó los acuerdos junto al presidente provincial de la AECC en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Juan Orozco Muñoz. Al acto asistió también la gerente provincial de la entidad, Ana Belén Prado.
La subvención municipal hace posible continuar con el Proyecto de Atención Integral a la Persona con Cáncer y su Familia. A través de él, las personas afectadas por la enfermedad y su entorno más cercano reciben atención social y psicológica, además de fisioterapia. El acompañamiento es continuado, desde el diagnóstico y a lo largo de todo el proceso.
El proyecto funciona desde 2017 y, con su puesta en marcha, Adeje se convirtió en la sede de la AECC en el sur de Tenerife. Desde aquí, la entidad atiende a personas de Adeje, Arona, Guía de Isora, San Miguel de Abona y Santiago del Teide.
El proyecto Espacios Sin Humo busca crear entornos libres del humo del tabaco y de sus derivados, como los vapeadores. Promueve además los cambios normativos necesarios para prohibir fumar en espacios exteriores, tanto públicos como privados. La campaña arrancó en Adeje con la colocación del primer cartel de Espacio Sin Humo en el propio CDTCA.
La relación entre el Ayuntamiento y la AECC se remonta a 2007. Ese año nació, con apoyo municipal, el proyecto Mucho por Vivir, un programa acuático de prevención del linfedema para mujeres operadas de cáncer de mama. Desde entonces, la entidad se ha convertido en un apoyo para numerosas familias adejeras que han afrontado el cáncer.
Además, la AECC ofrece en Adeje un servicio de transporte para que los pacientes oncológicos acudan a sus citas en el Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria.