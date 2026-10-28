Fraga condena las graves amenazas de un concejal de Vox a otro de Podemos en Adeje: “En el pleno no caben agresiones ni faltas de respeto”

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Adeje celebrado ayer vivió “uno de los momentos más tensos de los últimos diez años”, según fuentes de la corporación municipal, a raíz de un rifirrafe entre el concejal de Podemos, Gabriel González, y el de Vox, Christian Pablo Comellas Barreneche.
Según el relato de González, mientras defendía su moción, el edil de Vox se dirigió a él con las expresiones “me tienes hasta los cojones” y “eres un hijo de puta”, y levantó en varias ocasiones el puño cerrado, gestos que el edil referido interpretó como una “amenaza de agresión física”. La tensión obligó a intervenir a Epifanio Hernández, primer teniente de alcalde y presidente de la sesión, que dio un primer aviso al concejal ultra.
La iniciativa de González proponía impulsar medidas municipales de reconocimiento a las víctimas de la represión franquista en Adeje, al amparo de la Ley de Memoria Democrática, tales como reconocimiento a víctimas y familias, colaboración con asociaciones y divulgación de sus historias. Según la documentación, se han identificado de forma provisional 36 personas nacidas o residentes que sufrieron persecución política, entre ellas cargos municipales republicanos, militantes políticos y sindicales, docentes, entre otros.
Tanto Podemos como Vox tienen un solo representante en el pleno local. Ambos forman parte del grupo mixto y se sientan juntos, una cercanía física que acentúa la tensión.
El partido morado calificó lo ocurrido de “violencia política” y reclamó que la corporación rechace estos actos expresamente y que se active un protocolo de convivencia institucional. “No fue una discusión acalorada. Fue intimidación”, sostuvo González.
En esta línea, el alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), ausente en la sesión, se pronunció lamentando y condenando dichas actitudes que consideró “inaceptables en una institución democrática” y recordó que “costó mucho tiempo lograr que el pleno sea un espacio de debate sosegado, donde cabe la discrepancia pero no las agresiones ni la falta de respeto”. El regidor hizo un llamamiento a la calma y a la convivencia.
Este periódico ha intentado recabar la versión de Vox, que ha declinado hacer declaraciones al respecto.