Accidente en la TF-1: un herido grave tras chocar una moto y un coche

Un accidente de tráfico en la autopista TF-1, a su paso por el municipio de San Miguel de Abona, en Tenerife, ha dejado este lunes, 9 de noviembre, dos personas heridas de diversa consideración, una de ellas grave, tras la colisión entre una motocicleta y un turismo.
El siniestro se produjo sobre las 08.22 horas, a la altura del kilómetro 62 de la autopista, en dirección norte, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una sanitarizada y otra de soporte vital básico, para atender a los afectados.
Un herido grave trasladado al Hospital del Sur
El personal sanitario asistió a un hombre que presentaba un politraumatismo de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Tras ser estabilizado, fue evacuado en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur.
La segunda persona afectada fue una mujer que sufrió diversos traumatismos de carácter moderado. Después de recibir asistencia en el lugar del accidente, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Por el momento, no han trascendido las edades de los heridos ni las circunstancias que provocaron la colisión.
La Guardia Civil interviene en la TF-1
El dispositivo de emergencias contó también con la intervención de agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de regular la circulación en la zona y elaborar el correspondiente atestado.
Asimismo, efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife señalizaron el lugar del accidente y realizaron las labores necesarias para despejar la vía.
El siniestro se produjo durante las primeras horas de la mañana, en uno de los principales ejes viarios del sur de Tenerife.