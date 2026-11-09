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Piden ayuda urgente para encontrar a Josué, desaparecido en Gran Canaria: necesita medicación

La Policía Nacional pide que quien tenga alguna información contacte al 091
Piden ayuda para encontrar a Josué, desaparecido en Gran Canaria. Policía Nacional
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La Policía Nacional ha difundido la foto de Josué S.C., de 37 años, para solicitar ayuda tras desaparecer en Las Palmas de Gran Canaria este lunes, 9 de noviembre, puesto que necesita tomar medicación.

El hombre mide 1,80 metros y es de constitución normal. Además tiene ojos marrones, mientras que su pelo es de color castaño, según ha explicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Desde el cuerpo policial se pide también que quien tenga alguna información sobre Josué S.C. contacte con las autoridades llamando al 091.

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