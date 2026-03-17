Canarias, cuarta región de España con más desaparecidos: más de 3.300 denuncias en solo un año

El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos. Según el informe anual presentado este martes por el Ministerio del Interior, las islas solo se sitúan por detrás de Madrid (3.874), Cataluña (3.564) y Andalucía (3.333).
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.
El perfil: adolescentes y varones de nacionalidad española
El informe arroja luz sobre quiénes son los que desaparecen. El perfil mayoritario detectado durante el pasado año es el de un varón (63%), mayor de edad (51,3%) y de nacionalidad española (62,4%). No obstante, el dato más preocupante para las autoridades se encuentra en la franja de edad más joven.
La mayor incidencia de desapariciones corresponde a menores de entre 13 y 17 años, un grupo que protagoniza tres de cada cinco denuncias registradas. De hecho, el 59,1% del total nacional se ubica en este tramo de edad, donde además se observa un alto índice de reincidencia, con una media de tres denuncias por persona.
Eficacia policial: el 90% de los casos se esclarece
A pesar de la frialdad de los números, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha destacado la alta capacidad de respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De las más de 25.000 denuncias investigadas en toda España, se esclarecieron el 90,7% de los casos, y más de la mitad se resolvieron de forma satisfactoria en los primeros tres días.
Calvo quiso enviar un mensaje de apoyo a las familias que sufren el “insoportable” dolor de las desapariciones de larga duración. Como ejemplo de “búsqueda sostenida”, se refirió al reciente cierre del caso de Francisca Cadenas en Badajoz, desaparecida en 2017, cuyos restos fueron localizados recientemente, permitiendo la detención de dos presuntos implicados.
Cifras acumuladas y casos activos
Desde que se dispone de registros oficiales, España ha contabilizado un total de 346.870 denuncias, con una tasa de resolución global que roza el 96%. Sin embargo, el Ministerio mantiene el foco en las 6.874 denuncias activas (un 2,3% más que el año anterior). Todas ellas cuentan con un señalamiento policial compartido con el espacio Schengen, garantizando que la búsqueda no se detenga en las fronteras nacionales.