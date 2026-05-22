Tragedia en Canarias: hallan sin vida al joven de 25 años desaparecido en la costa de Pájara

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida del turista neerlandés de 25 años que permanecía desaparecido desde la tarde-noche del miércoles en el litoral occidental del municipio de Pájara, en la isla de Fuerteventura.
Las primeras informaciones recabadas por los servicios de emergencia indican que el joven falleció ahogado tras perderse su pista en las inmediaciones de la playa de Ugán, un tramo de la costa caracterizado por el fuerte oleaje y las corrientes cambiantes según el estado de las mareas.
El hallazgo del cadáver se produjo pasadas las dos de la tarde de este jueves. Los buceadores de la Guardia Civil encontraron el cuerpo enganchado en el fondo marino, justamente en el perímetro costero donde las unidades de rescate concentraban de forma prioritaria las labores de rastreo.
El accidente en la costa de Pájara
El afectado se encontraba hospedado en un establecimiento hotelero de la zona de La Pared. El incidente se originó cuando el joven accedió a marea vacía a una cala ubicada en la desembocadura del barranco de Ugán. Al subir la marea, el bañista quedó aislado y sin posibilidad de retornar a la superficie por tierra.
Ante la imposibilidad de regresar por el sendero natural, el joven intentó alcanzar la orilla cruzando el tramo de mar hacia la playa de Ugán. Fue su pareja quien dio la voz de alerta a las salas operativas de los servicios de emergencia tras percatarse de que se le había perdido la pista en el agua, activándose de inmediato un amplio plan de contingencia.
Despliegue de rescate por tierra, mar y aire
La gravedad del suceso requirió la activación de un dispositivo de búsqueda coordinado que se mantuvo operativo durante toda la noche del miércoles y la jornada de este jueves. En las tareas de localización participaron de forma conjunta efectivos de emergencias del Ayuntamiento de Pájara, Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.
Debido a las complejas condiciones del mar de la zona del suroeste majorero, el rastreo se ejecutó tanto por vía marítima como aérea. El despliegue de medios aéreos contó con la intervención simultánea de tres helicópteros:
- El aparato Helimer perteneciente a Salvamento Marítimo.
- Una unidad aérea de la Guardia Civil.
- Un helicóptero de rescate del GES del Gobierno de Canarias.
Finalmente, fueron los especialistas de las actividades subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), incorporados al operativo durante la mañana, quienes consiguieron divisar y recuperar el cuerpo del fondo del mar, poniendo fin a las labores de rastreo en el municipio sureño.