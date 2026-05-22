Encuentran a José Miguel, que había desaparecido en Tenerife

El dispositivo de emergencia desplegado en el sur de Tenerife ha concluido con éxito. José Miguel, el hombre de 61 años que permanecía desaparecido en el municipio de Guía de Isora, ha sido encontrado en buen estado, según han confirmado las fuentes oficiales.
La alerta por su desaparición ha quedado formalmente desactivada tras haberse solicitado la colaboración ciudadana de manera urgente.
El afectado se encontraba en paradero desconocido desde el pasado lunes 18 de mayo. Ante esta situación, la Guardia Civil había activado un protocolo urgente de búsqueda y localización, concentrando todos los esfuerzos de rastreo en varios puntos estratégicos del litoral y las medianías del municipio isorano.
Fin al dispositivo de rastreo en el sur de Tenerife
Las labores de rastreo de la Benemérita se habían centrado de forma intensa en los núcleos de Piedra Hincada, Aguadulce y Playa San Juan. Durante las últimas horas, las fuerzas de seguridad habían solicitado el apoyo de los vecinos del sur de la isla y de cualquier persona que hubiese transitado por dichas zonas para aportar pistas sobre su vestimenta, compuesta por un polo azul oscuro, bermudas combinadas y zapatillas blancas.
Finalmente, tras las intensas tareas de localización y la difusión de las alertas a través de los canales oficiales, las autoridades han verificado el hallazgo del varón en perfectas condiciones de salud.
La Guardia Civil, que había habilitado los teléfonos 062 y 922 13 81 76 para la recepción de información ciudadana, da por finalizado el operativo de rastreo de manera oficial.