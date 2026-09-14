desapariciones

Piden ayuda para localizar a José, desaparecido en Tenerife

SOS Desaparecidos señala que tiene 82 años y que su rastro se perdió el 13 de septiembre en la zona de Miramar, en Santa Cruz de Tenerife
José D. M., desaparecido en Tenerife. | SOS Desaparecidos
José D. M., desaparecido en Tenerife. | SOS Desaparecidos
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a José D. M., un hombre de 82 años cuyo rastro se perdió ayer domingo, 13 de septiembre de 2026, en la zona de Miramar, en Santa Cruz de Tenerife.

Según la información incluida en el cartel de búsqueda, el desaparecido mide aproximadamente 1,65 metros, tiene complexión delgada, pelo canoso y ojos castaños.

La asociación pide colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero y solicita que cualquier información que pueda resultar útil sea comunicada a través de los canales habilitados por SOS Desaparecidos.

Noticias relacionadas
  1. Nicolás Luis S. H. y Antonio P. S., desaparecidos en Canarias. | CNDESAlerta por dos desaparecidos en Canarias: piden colaboración ciudadana

La alerta permanece activa mientras continúan las gestiones para localizarlo.

José D. M., desaparecido en Tenerife. | SOS Desaparecidos
José D. M., desaparecido en Tenerife. | SOS Desaparecidos
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas