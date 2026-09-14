Piden ayuda para localizar a José, desaparecido en Tenerife

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a José D. M., un hombre de 82 años cuyo rastro se perdió ayer domingo, 13 de septiembre de 2026, en la zona de Miramar, en Santa Cruz de Tenerife.
Según la información incluida en el cartel de búsqueda, el desaparecido mide aproximadamente 1,65 metros, tiene complexión delgada, pelo canoso y ojos castaños.
La asociación pide colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero y solicita que cualquier información que pueda resultar útil sea comunicada a través de los canales habilitados por SOS Desaparecidos.
La alerta permanece activa mientras continúan las gestiones para localizarlo.
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