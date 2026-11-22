La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para solicitar colaboración ciudadana en la búsqueda de Edgar T. R., un hombre de 63 años desaparecido en Tenerife. Según el cartel publicado por la organización, se le perdió la pista el pasado martes, 17 de noviembre, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
La alerta recoge varias características físicas que pueden facilitar su identificación. Edgar mide 1,75 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y le falta el ojo derecho.
La asociación ha compartido una fotografía del desaparecido para facilitar su reconocimiento y solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se ponga en contacto con sus responsables.
Cómo colaborar en la búsqueda de Edgar en Tenerife
SOS Desaparecidos ha habilitado los siguientes canales para recibir información:
- Teléfono: 868 286 726.
- Correo electrónico: info@sosdesaparecidos.es.
También se puede comunicar cualquier información relevante a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través del 091 de la Policía Nacional o el 062 de la Guardia Civil.
La alerta difundida por la asociación identifica La Laguna como el último municipio en el que se tiene constancia de su paradero.