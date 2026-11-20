SOS Desaparecidos y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) han difundido una alerta para localizar a Tomasa Josefa R., de 61 años, cuyo rastro se perdió el miércoles 18 de noviembre de 2026 en el municipio de Telde, en Gran Canaria.
Ambas entidades han solicitado colaboración ciudadana para obtener información que permita conocer su paradero.
La mujer mide aproximadamente 1,60 metros, es de complexión normal, tiene el pelo castaño y los ojos marrones, según los datos recogidos en el cartel de búsqueda.
🆘 DESAPARECIDA #Desaparecido #Missing #España #sosdesaparecidos #Telde #LasPalmas https://t.co/llnm0DA5D1— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) November 19, 2026
Cómo colaborar en la búsqueda de Tomasa
Las personas que puedan aportar información relevante sobre su paradero pueden contactar con los siguientes teléfonos:
- Policía Nacional: 091.
- Guardia Civil: 062.
- SOS Desaparecidos: 868 286 726.
El llamamiento busca facilitar que cualquier persona que haya podido ver a Tomasa o tenga información útil la traslade a los servicios policiales o a la asociación.
El CNDES, organismo dependiente del Ministerio del Interior, también ha incorporado su desaparición a su portal público de búsqueda de personas desaparecidas.
Localizada Jennifer, cuya desaparición había sido difundida en Canarias
Esta nueva alerta se conoce después de que SOS Desaparecidos comunicara la localización de Jennifer, una mujer cuya desaparición había sido difundida anteriormente en Gran Canaria.
DIARIO DE AVISOS se hizo eco de su búsqueda, después de que se solicitara colaboración ciudadana para encontrarla.
La asociación ha desactivado posteriormente el aviso, según la actualización comunicada a este periódico.
Canarias, entre las comunidades con más denuncias por desaparición
Canarias registró 3.304 denuncias por desaparición durante 2025, según el Informe anual de personas desaparecidas 2026, elaborado por el Ministerio del Interior.
El Archipiélago ocupó la cuarta posición por número de denuncias, por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía.
En el conjunto de España se investigaron 25.086 denuncias correspondientes a 16.024 personas durante ese ejercicio.
El Ministerio del Interior señala que el 90,7% de las denuncias registradas en 2025 fueron esclarecidas.
Estas cifras incluyen desapariciones que posteriormente se resuelven y no representan el número de personas que continúan desaparecidas en la actualidad.
Los datos también deben interpretarse teniendo en cuenta que una misma persona puede protagonizar varios episodios de desaparición y generar más de una denuncia.