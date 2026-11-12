La familia de Airam, desaparecido en La Palma, anunciará “un importante hallazgo” tras casi nueve meses de búsqueda

La familia de Airam Concepción Afonso, el joven desaparecido en La Palma desde el pasado 16 de febrero, ha anunciado que dará a conocer este viernes, 13 de noviembre, un importante hallazgo relacionado con su búsqueda. Sus padres, Mercedes Afonso y Fran Concepción, ofrecerán una rueda de prensa en El Paso para explicar las novedades de un caso que continúa sin resolverse.
La comparecencia tendrá lugar a las 11.00 horas en la Sala Coworking de El Paso, ubicada en las antiguas escuelas, junto al Ayuntamiento. Según la convocatoria difundida por la familia, se trata de un hallazgo descubierto durante los trabajos de búsqueda que han mantenido desde la desaparición del joven.
Por el momento, no se ha detallado públicamente en qué consiste el descubrimiento ni qué relación podría tener con el paradero de Airam, por lo que habrá que esperar a las explicaciones de sus padres para conocer su alcance.
La familia de Airam anunciará nuevas pistas sobre su desaparición
Mercedes Afonso y Fran Concepción han decidido convocar a los medios de comunicación para compartir las últimas novedades sobre la búsqueda de su hijo, que tenía 20 años cuando desapareció y actualmente tiene 21.
El joven, con autismo y altas capacidades, permanece en paradero desconocido desde el 16 de febrero de 2026, cuando se le perdió la pista durante la celebración de Los Indianos en Santa Cruz de La Palma.
La convocatoria de este viernes llega después de casi nueve meses de incertidumbre y de numerosas actuaciones para intentar localizarlo.
La familia asegura que mantiene la búsqueda y que ahora continúa con mayor determinación tras el nuevo hallazgo.
La información publicada por La Palma Ahora sitúa las novedades anunciadas en el entorno de Montaña de La Breña, aunque todavía no se han facilitado detalles suficientes para determinar la naturaleza del descubrimiento.
Qué se sabe de la desaparición de Airam Concepción
La desaparición de Airam movilizó desde los primeros días a numerosos efectivos de emergencias, seguridad y voluntarios en diferentes puntos de La Palma.
El 16 de febrero, el joven fue visto bajando de una guagua en Santa Cruz de La Palma. Posteriormente, la señal de su teléfono móvil se perdió en el entorno de Los Cancajos, en Breña Baja.
En aquella zona se localizaron algunas de sus pertenencias, entre ellas una mochila encontrada cerca de la costa.
Días después, la Guardia Civil confirmó el hallazgo de unos pantalones vaqueros en el mar, en las inmediaciones de Los Cancajos, que se vinculaban con la ropa que llevaba el joven cuando desapareció.
Los equipos de búsqueda también inspeccionaron distintos espacios naturales de la Isla, incluidas zonas de medianías, áreas forestales y tramos del litoral.
Las actuaciones se extendieron a puntos como el Refugio del Pilar, El Paso y la Montaña de La Breña, además de diferentes sectores de la costa oriental palmera.
En abril, especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil retomaron los rastreos en el litoral, aprovechando una mejoría de las condiciones marítimas.
La familia mantiene la hipótesis de una posible fuga autista
Desde el inicio de la desaparición, la familia ha explicado que Airam pudo experimentar un episodio de desregulación emocional que habría provocado su alejamiento del entorno habitual.
Sus padres han planteado la posibilidad de una fuga autista, una hipótesis según la cual el joven podría haberse desorientado y buscado refugio en espacios naturales o lugares poco transitados para evitar el contacto con otras personas.
Esta explicación responde a la interpretación de la familia sobre lo que pudo suceder y no constituye una confirmación de dónde se encuentra Airam ni de las circunstancias de su desaparición.
Mercedes Afonso ha insistido en distintas ocasiones en la importancia de tener en cuenta las características personales de su hijo a la hora de orientar la búsqueda.
La familia considera posible que el joven haya tratado de mantenerse alejado de zonas concurridas, aunque su paradero continúa sin conocerse.
Una rueda de prensa este viernes en El Paso
La comparecencia de los padres de Airam está prevista para este viernes 13 de noviembre, a las 11.00 horas, en la Sala Coworking de El Paso.
Será entonces cuando Mercedes Afonso y Fran Concepción expliquen el hallazgo que ha motivado la convocatoria y aporten los detalles que consideren oportunos sobre la búsqueda.
Hasta ese momento, no existe confirmación pública de que las nuevas pistas permitan localizar al joven ni de que se haya producido un cambio en su situación.
La búsqueda de Airam Concepción Afonso continúa abierta casi nueve meses después de su desaparición en La Palma.