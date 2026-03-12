Un episodio traumático pudo marcar la desaparición de Airam en La Palma: “Sintió una amenaza”

La búsqueda de Airam, el joven de 20 años desaparecido en La Palma desde el pasado 16 de febrero, continúa activa. Su padre, Fran Concepción, ha aportado detalles significativos en una entrevista a La Alpispa de La Radio Canaria, señalando un episodio traumático vivido por el joven meses antes como un posible factor determinante en su estado emocional actual.
Airam, que tiene condición de espectro autista con síndrome de Asperger, realizó hace aproximadamente siete meses un viaje de Erasmus a Polonia con la Escuela de Arte.
Según el relato familiar, durante esa estancia sufrió una experiencia que interpretó como una amenaza directa. “Aquello fue un evento traumático. Sintió una amenaza y pasó un trance bastante duro“, explicó su progenitor.
En aquel momento, el joven llegó a escaparse durante una noche entera bajo un estado de estrés postraumático.
Reactivación del trauma en Los Indianos
Aunque la situación parecía haberse acabado, la familia detectó que unos veinte días antes de Los Indianos, Airam empezó a mostrar nuevamente signos de miedo. La presencia de personas que le recordaban lo ocurrido en el extranjero y una conversación con un profesor el mismo día de la fiesta habrían reactivado el recuerdo del incidente en Polonia.
El día de la desaparición, en medio de la multitud de Santa Cruz de La Palma, se produjo la desconexión con su familia. Las últimas comunicaciones telefónicas, registradas sobre las seis y medio de la tarde, reflejaban un estado de angustia.
“Nos decía ‘papá, te quiero’, ‘mamá, te quiero’. Cuando le preguntábamos dónde estaba se quedaba callado y colgaba”, relata Fran Concepción.
Dispositivo de búsqueda y pistas
La denuncia fue interpuesta ese mismo día alrededor de las ocho de la tarde. Desde entonces, el operativo oficial y las batidas de voluntarios han seguido diversos rastros:
- Testimonios ciudadanos: Situaron al joven subiendo hacia la zona de La Encarnación.
- Rastreo con perros: Los canes siguieron una pista que descendía desde la Cueva de Carías hacia el entorno urbano.
- Hallazgos en la costa: Actualmente, parte del operativo se centra en Los Cancajos tras localizarse un pantalón vaquero y una mochila que podrían pertenecer al joven.
Petición de la familia
A pesar de los hallazgos en el litoral, la familia insiste en ampliar el foco de la investigación. El padre de Airam ha manifestado sus dudas sobre centrar todos los esfuerzos en un solo punto: “Para nosotros eso no significa nada. Creemos que se han quedado en el primer día de la búsqueda”.
La familia solicita a las autoridades mayor agilidad en la recogida de testimonios y mantiene las batidas con voluntarios, instando a que no se descarte ninguna hipótesis mientras continúen las labores para localizar al joven palmero.