“Para encontrar a alguien hay que saber a quién se busca; que encuentres el camino a casa”: el mensaje de la madre de Airam en el estreno de su película

El Festival de Málaga acoge este martes, 10 de marzo, el estreno de El mapa para tocarte, una obra cinematográfica que la cineasta palmera Mercedes Afonso ha gestado durante “ocho largos años de película y de vida”.
Es un día marcado en el calendario por la alegría de compartir un proyecto largamente deseado, pero empañado por la angustia: Airam, el joven con autismo y altas capacidades protagonista de la cinta, permanece desaparecido desde hace tres semanas en La Palma.
A través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales, Mercedes ha explicado que, aunque la familia está “acostumbrada a que las cosas no sean como se planean”, este estreno es un hito fundamental.
Airam, según relata su madre, ha estado “implicadísimo” en el proceso, deseando que llegara este momento para abrir su intimidad y su corazón al público.
Mercedes Afonso ha tomado la decisión de no viajar a Málaga para permanecer en La Palma, donde asegura sentir a su hijo “escondido”, posiblemente atravesando un episodio de estrés autista.
El “mapa” para comprender a Airam
La importancia de este documental trasciende lo artístico en estos momentos de búsqueda activa. Mercedes es tajante: “Para encontrar a alguien realmente, hay que saber a quién se busca y Airam no es alguien común”.
Solo su familia y un reducido grupo de amigos conocen su verdadera esencia, y por ello siguen su propio “mapa” hacia él, apoyados por especialistas en desapariciones de jóvenes con autismo y profesionales de emergencias.
“Hoy es un día para transitar nuestros infiernos y nuestras alegrías”, confiesa la cineasta, quien se define como una mujer guiada por la intuición.
Con entereza, Mercedes ha enviado un mensaje directo a su hijo, esperando que el impacto de la película sirva de guía: “Que toda la energía que genere lo que se muestra hoy te llegue, hijo mío, para que encuentres el camino a casa; te esperamos con el corazón abierto, comprendiendo y aceptando siempre tus procesos”.
La familia ha aprovechado este altavoz para agradecer el apoyo incondicional de quienes siguen trabajando en la búsqueda de Airam.