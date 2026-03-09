Francisco Concepción, padre de Airam, tras 21 días desaparecido La Palma: “Desde el primer momento nos dimos cuenta de que su miedo se disparó”

Se cumplen 21 días desde que Airam Concepción desapareció en La Palma y la investigación continúa marcada por las condiciones meteorológicas adversas.
Según han informado en Hay que verlo de Televisión Canaria, la Guardia Civil mantiene como principal línea de trabajo labúsqueda en el medio marino, una labor que actualmente se encuentra “atascada” debido al mal estado del mar, lo que genera una profunda angustia en su entorno cercano.
El rastro que conduce al litoral
Las autoridades centran sus esfuerzos en la costa basándose en tres hallazgos: su mochila, un pantalón vaquero localizado en el agua y la última señal de su teléfono móvil.
Sin embargo, los investigadores no cierran ninguna puerta. De hecho, se mantiene el análisis de unas telas encontradas en El Paso, cercanas a la vivienda familiar, sobre las que se espera el resultado de las pruebas de ADN para confirmar si pertenecen al joven de 20 años.
“El miedo se disparó”
Francisco Concepción, padre de Airam, ha hablado en Televisión Canaria sobre los momentos previos a la desaparición. Según su relato, el joven contactó con sus progenitores durante la celebración de Los Indianos. “A ella la llamó sobre las cinco o seis y a mí sobre las siete”, explica Francisco, detallando que en ese momento la familia se encontraba en lugares diferentes.
El padre asocia el comportamiento de su hijo con una respuesta a situaciones de estrés: “Él asocia volver a la civilización como algo traumático, y la naturaleza con la tranquilidad”.
Esta conducta no es nueva para la familia, ya que Airam vivió un episodio similar durante su etapa de Erasmus en Polonia, según ha contado. “Desde el primer momento nos dimos cuenta de que su miedo se disparó. Nos decía ‘te quiero’ y nos colgaba”, ha contado vinculando este estado con un encuentro fortuito días antes que le reactivó traumas pasados.
Un mensaje de calma y esperanza por encontrar a Airam
A pesar de que la intensidad de la búsqueda se ha reducido tras tres semanas de operativo, quienes mejor conocen a Airam mantienen la esperanza de encontrarlo con vida. Se apoyan en su capacidad de resistencia y su tendencia a refugiarse en el bosque.
“Queremos transmitir calma“, insiste su progenitor, recordando que desde el minuto uno familiares y amigos peinaron la costa antes incluso de que se activaran los protocolos oficiales.
La madre del joven, la reconocida cineasta palmera Mercedes Afonso, no ha acudido al Festival de Cine de Málaga. Allí estaba prevista la premiere de su largometraje documental El mapa para tocarte, una obra que narra precisamente la convivencia con la personalidad de su hijo.
Aunque la productora ha mantenido la proyección para dar visibilidad a estas realidades, la ausencia de Afonso subraya la prioridad absoluta de la familia: traer a Airam de vuelta a casa.