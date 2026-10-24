Torres pide resolver la situación de la ‘ley de nietos’ antes del 29N y acusa a Feijóo de entregarse a la ultraderecha

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha acusado este sábado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de estar “absolutamente entregado a las tesis de la ultraderecha” para llegar a La Moncloa “como sea y al precio que sea”. Además, ha reclamado una solución a la situación de la conocida como ‘ley de nietos’ antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Torres ha realizado estas declaraciones en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la presentación de las candidaturas socialistas en las Islas para los próximos comicios. Durante su intervención, ha cuestionado la relación del PP con Vox y ha advertido de lo que, a su juicio, supondría un Gobierno de derechas para los derechos sociales.
El dirigente socialista ha asegurado que Feijóo estaría dispuesto a aceptar una pérdida de derechos y una “involución democrática” para alcanzar el Gobierno, incluso “abrazándose” a partidos que ha calificado de “reminiscentes de la dictadura y el fascismo”.
En este sentido, ha insistido en que al líder popular le da “absolutamente igual que España retroceda” si con ello consigue acceder al Ejecutivo central.
Torres cuestiona el feminismo de Feijóo y sus acuerdos con Vox
El secretario general de los socialistas canarios también ha criticado la posición del PP respecto a las políticas de igualdad, después de ser preguntado por la posibilidad de que el Ministerio de Igualdad desaparezca con un futuro Gobierno de derechas.
“Cualquier persona, incluso Feijóo, puede decir que es feminista, pero luego vamos a los hechos, no a las palabras”, ha afirmado.
Torres ha cuestionado los acuerdos alcanzados entre el PP y Vox en distintas comunidades autónomas y ha acusado a los populares de aceptar planteamientos contrarios a las políticas contra la violencia machista.
“¿Es feminista Feijóo que pacta con Vox en las autonomías retirar la lucha contra la violencia machista?”, se ha preguntado.
A su juicio, el Partido Popular se encuentra condicionado por sus acuerdos con Vox para conservar responsabilidades de gobierno. Frente a ello, ha defendido la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de igualdad y su compromiso de mantener el Ministerio de Igualdad.
“De feminista, absolutamente nada. Está aceptando todas las tesis antifeministas porque se lo impone la ultraderecha”, ha concluido sobre Feijóo.
Pide resolver la situación de la ‘ley de nietos’ antes del 29N
Por otra parte, Ángel Víctor Torres ha reclamado que se resuelva antes del 29 de noviembre la situación de los españoles afectados por la suspensión cautelar del voto vinculada a la ‘ley de nietos’.
El Tribunal Supremo ha requerido al Gobierno que, en un plazo de cinco días, facilite la identificación de 163.020 personas afectadas por esta medida, relacionada con las inscripciones en el censo electoral de residentes españoles en el extranjero.
La controversia afecta a personas que adquirieron la nacionalidad española al amparo de una instrucción de desarrollo de la Ley de Memoria Democrática. El alto tribunal mantiene suspendido cautelarmente su derecho al voto mientras se comprueba si cumplen los requisitos exigidos para participar en las elecciones.
Torres ha señalado que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha explicado que el Gobierno ya ha remitido parte de la documentación requerida y que entregará la restante dentro del plazo establecido.
El dirigente socialista ha insistido en que algunas de las personas afectadas pudieron participar en anteriores procesos electorales y ahora se enfrentan a la suspensión de su derecho al sufragio.
“Personas que votaron en el año 2023 en las elecciones autonómicas, por ejemplo de Canarias, o en las elecciones generales, o que votaron en el año 2024 en las europeas, ahora no van a votar”, ha manifestado.
En su opinión, esta situación supondría “cercenar un derecho constitucional”, por lo que ha reclamado que se aborde el fondo del asunto antes de los comicios.
Acusa a la derecha de querer españoles “de primera y de segunda”
Torres también ha acusado a la derecha y la ultraderecha de alimentar un discurso que, según ha señalado, distingue entre “españoles de primera y españoles de segunda”.
Con estas palabras se ha referido a quienes podrán ejercer el derecho al voto y a aquellos que, pese a haber participado en elecciones anteriores, podrían quedar excluidos de las próximas generales.
Asimismo, ha defendido el carácter secreto e individual del sufragio. “El voto es íntimo, personal, y por tanto eso es la democracia, el poder de la democracia”, ha afirmado.
Por último, el secretario general del PSOE de Canarias ha expresado su confianza en el resultado electoral de su partido y ha criticado las previsiones que realizan las formaciones de derechas.
Torres ha recordado que, antes de las elecciones generales de 2023, también se cuestionaba la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. En este contexto, ha asegurado que los socialistas afrontan la convocatoria del 29 de noviembre con el objetivo de mantener el Ejecutivo central y las políticas desarrolladas durante esta legislatura.