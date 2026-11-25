Su dilatada experiencia en proyectos de izquierdas confieren a Marisol Collado sapiencia sobre el valor de la unión, el sacrificio de posturas y la prioridad del interés general. Suficiente como para resaltar el esfuerzo y la generosidad que supone Unidad del Pueblo Canario (UPC) ante lo que cree un claro riesgo de involución con PP y Vox.
-¿Alguna vez votó a UPC en los 70 o principios de los 80?
“Pues cumplí 18 en el 81 y creo que al Ayuntamiento de Las Palmas pudo ser que sí, aunque no lo recuerdo bien”.
-¿Qué le parece la reacción de Alberto Rodríguez por usar esas siglas y, en general, el discurso de Drago, que muchos creen que, como en 2023, le hace el juego a toda la derecha?
“Sí, sí lo creo y lo que me produce es tristeza porque le creo una persona muy válida y con una ideología similar, pero le está haciendo el juego a la derecha nacionalista porque no solo la soberanía u obediencia canaria debe ser un motivo de unión. Los derechos de la clase trabajadora y los LGTBI, así como el modelo del territorio nos diferencian de esa derecha”.
-¿Resume esto lo que le pasa muchas veces a la izquierda de la socialdemocracia: ombliguismo, personalismos, pretendido purismo y venganzas?
“Indudablemente, es el rencor como instrumento político. A veces me preguntan cómo hemos podido llegar a la UPC de hoy y hablo de dos cuestiones: la inteligencia colectiva para leer el momento y la generosidad para olvidar los momentos pasados, pues todos tenemos frustraciones y heridas. Imagínate yo, que pasé por NC y tengo reticencias con Podemos, pero todos las tenemos y motivos para alejarnos del proyecto. Sin embargo, el interés general, el bien común y Canarias necesitan otra lectura de las cosas”.
-¿Se ve en el Congreso o Drago lo hace muy difícil en la provincia tinerfeña, quizás no tanto en la de Las Palmas?
“Sí me veo, sobre todo con las últimas encuestas porque le disputamos el escaño a Vox, no al PSOE o la izquierda. Creo que Drago no nos hace daño porque la ciudadanía ve claro cuál es el camino y qué dos modelos se eligen, si el de la ultraderecha o el de UPC, defendiendo los derechos de la clase trabajadora y la mayoría social”.
¿Por qué sí ve fuera a CC (por primera vez desde 1989 como ATI) o entran sus aparatos locales?
“He estado muy cerca de todo el nacionalismo, como observadora y militante, y es verdad que tienen una red… iba a usar un adjetivo que no quiero… una red de apoyo muy importante imbricada en los municipios y puede ser que, en el último momento, vuelvan a lograrlo, aunque la gente ya está cansada y se ven las contradicciones de CC, que no puede decir que no va a pactar con Vox y hacerlo en un ayuntamiento de Lanzarote y dos de Tenerife, y ahora coquetea con que sí apoyan a PP y Vox. Cuando hablan de poner a Canarias en el centro es, en realidad, cierta Canarias y la gente dijo, en abril, hasta aquí de especulación e intereses económicos, y CC está en medio de ese huracán de élites”.
-¿Qué se juega Canarias?
“Igual que el Estado, los derechos y libertades, las pensiones, el feminismo, la eutanasia, el aborto, la sanidad o educación públicas…, lo que en Canarias es más sangrante por la lejanía y nuestras necesidades imperiosas. Sobre todo, el modelo de desarrollo, y no hablo de sacrificar el turismo, ni muchísimo menos, sino de empezar a diversificar, aunque lo llevamos diciendo 25 años, pero la gente ya ve claro que las carreteras están saturadas y que el mismo cabildo que declara la emergencia hídrica, ¡porque no hay agua en Tenerife!, es del partido (CC) que reparcela en el Sur (Guía de Isora) 200 y pico mil metros para dos hoteles de lujo y no sé cuántas villas… O empezamos ya o, como nos ha pasado, cualquier crisis internacional nos desbarata el modelo y tendremos que comernos el aluminio de los apartamentos”.
-De seguir el Gobierno progresista, ¿qué debe cambiar?
“Si bien hemos tenido la mejor ministra de Trabajo de la historia, podríamos empujar más a un PSOE que, como dice Bustinduy, siempre arrastra los pies con algunas cuestiones, Hay que ponerlo con su espejo sobre vivienda tomando medidas más drásticas, pero, ojo, cuando piden liberar suelo y construir más, hay que tener cuidado con el territorio porque es fragmentado y frágil: se debe hacer un diagnóstico adecuado”.
-De llegar PP y Vox, ¿cómo estará Canarias en cuatro años?
“Más empobrecida, desertizada, porque no creen en el cambio climático pese a que aquí se ve claro, las olas de calor son constantes y hay potajes meteorológicos evidentes, pues en pleno noviembre hay un calor y bochornos insoportables, y una Canarias entregada a lobbies económicos y grandes especuladores. Y más insolidaria, porque criminalizan al migrante, que por un lado necesita paguitas y, a su vez, dicen que nos quita el trabajo o la casa”.