Rescatan en helicóptero a un hombre tras sufrir un golpe de mar en Canarias

Un hombre de 66 años ha resultado herido de gravedad este viernes, 23 de octubre, tras sufrir un golpe de mar en la playa de La Calera, en el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo sobre las 13.21 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona había sido rescatada del agua después de verse afectada por un golpe de mar.
Ante la gravedad de la situación, el centro coordinador activó un dispositivo de emergencias en el que participaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Valle Gran Rey, Policía Local, Guardia Civil y personal sanitario de Atención Primaria.
Evacuado en helicóptero a Tenerife
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico del SUC, el equipo médico del centro de salud de Valle Gran Rey y un helicóptero medicalizado.
A su llegada, los sanitarios asistieron al afectado, que presentaba diversos traumatismos de carácter grave en el momento inicial de la valoración.
Tras recibir las primeras atenciones, el hombre fue estabilizado y evacuado en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, donde quedó bajo atención sanitaria.
Por su parte, los Bomberos de Valle Gran Rey, junto con efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, se encargaron de asegurar la zona para facilitar las maniobras de aterrizaje y despegue de la aeronave, además de colaborar con el resto de los recursos de emergencias movilizados.