La Guardia Civil ha identificado y detenido al conductor de un turismo que se vio implicado en un accidente de tráfico en la carretera TF-82, que discurre entre Icod y Armeñime, y que se marchó del lugar sin prestar auxilio a un motorista que resultó gravemente herido.
El siniestro se produjo sobre las 00:30 horas del pasado 1 de octubre a la altura del kilómetro 44 de la citada vía.
Agentes de la Guardia Civil desplazados a la zona comprobaron a su llegada que una persona que estaba siendo atendida por los servicios sanitarios, quien pudo relatar que había sido golpeado por un turismo y que había salido despedido, y que no recordaba más detalles.
En la inspección ocular practicada en el lugar, los agentes localizaron una rueda en el margen izquierdo de la vía, así como hendiduras que los llevaron hasta un vehículo estacionado a un kilómetro del lugar del siniestro.
En pocas horas lograron identificar al presunto conductor señalado como responsable del siniestro vial: un varón de 36 años de edad que se presentó posteriormente en el lugar de los hechos, donde fue informado de que será investigado por los delitos de omisión del deber de socorro y lesiones por imprudencia.
Las diligencias instruidas han sido entregadas a la autoridad judicial competente.